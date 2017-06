Detidos dous homes por roubos con intimidación mediante arma branca en Oroso e Ordes

Dúas persoas foron detidas nun operativo da Garda Civil acusados dun delito de roubo con intimidación mediante o uso de arma branca.

En concreto, no marco da chamada 'Operación Piñata', a investigación a cargo do Grupo Operativo de Patrimonio da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Coruña e a Garda Civil de Ordes levou á detención de dous homes, J.A.L.C. e J.L.B.B.

O operativo iniciouse tras un roubo rexistrado o pasado 15 de maio no termo municipal de Oroso, nun coñecido establecemento hostaleiro da zona. Un home, de entre 35 e 40 anos, ameazou ao encargado cun coitelo duns 35 centímetros para obter a recadación, e finalmente arrincou a caixa rexistradora facéndose cuns 400 euros.

Posteriormente, o día 22 e "seguindo o mesmo modus operandi", outro asaltante ameazou á empregada dun estanco da localidade de Ordes, levándose 250 euros e un cartón de Marlboro, coa cara cuberta cunha bufanda tubular.

Ante ambos os sucesos iniciouse unha investigación conxunta e levaron a cabo unha serie de xestións encamiñadas a dar cos autores dos feitos.

Unha vez analizadas as posibles probas, procedeuse ao rexistro dos domicilios dos supostos asaltantes, atopando as pezas que posteriormente foron identificadas as súas vítimas e que desde un principio coincidían coa descrición achegada.

Tras presentar aos detidos, xunto coas probas e testemuños, ante o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Ordes, decretouse prisión provisional comunicada e sen fianza para os mesmos no Centro Penal de Teixeiro.