A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, mostrouse convencida este luns en Ourense de que "todos os grupos políticos" van chegar a un acordo na Comisión especial contra a Discriminación e a Violencia de Xénero e anticipou cambios na loita contra esta secuela, "porque é necesario avanzar e mellorar".

Así o sinalou momentos antes de informar os representantes dos concellos ourensáns das axudas para a promoción da igualdade postas en marcha polo Executivo galego e tras arremeter contra o "terrible" o asasinato de dúas mulleres polas súas parellas ao longo do fin de semana.

O sábado pola tarde un home de 52 anos matou a coiteladas á súa expareja e feriu a unha familiar que a acompañaba, no barrio sevillano do Palmete, a pesar de que había unha orde de afastamento.

Onte, domingo, unha muller de 29 anos falecía despois de que a súa parella, un home de 43 anos, apuñalásea na localidade de Salou. O home entregouse horas máis tarde nunha comisaría dos Mossos d'Esquadra.

"Levamos 31 mulleres asasinadas por violencia machista este ano. É o peor que temos en España nestes momentos", dixo Abella, que no caso galego saldouse co asasinato dunha muller "en investigación, nestes momentos" e "o primeiro asasinato que se coñece en Galicia dun neno" nestas circunstancias.

"Estes números son inasumibles, porque quedan rotas familias e pobos, e a sociedade en xeral", abundou. Por iso considera que a valoración da loita contra a violencia de xénero é "moi negativa" e que "hai que seguir traballando" nesta liña.

A pesar diso, defendeu que España "ten unha das mellores lexislacións e dos mellores sistemas contra a violencia de xénero a nivel internacional tal e como apuntou a presidenta do Observatorio contra a Violencia de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), Angeles Carmona, o pasado xoves no Parlamento galego", dixo.

Neste sentido, mostrouse "convencida" de que "todos os grupos políticos" no Congreso e o Senado "van chegar a un acordo" en materia de loita contra a violencia de xénero e mostrouse optimista porque no grupo de traballo do Observatorio (no que está implicado o seu departamento) acordou un documento "que contén novas propostas".

A secretaria xeral sinalou entre estas "algunhas modificacións lexislativas" que se puxeron en marcha porque "é necesario avanzar e mellorar" na secuela machista, insistindo en que, mentres España "manteña estas cifras" con mulleres "asasinadas cada fin de semana", as administracións deben "seguir traballando sen descanso e seguir dando pasos".