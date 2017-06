O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reflexionou este luns sobre o proceso de renovación do liderado no seu partido e, sen entrar en nomes, si sostivo que quen se expoñan presentarse deben ter en conta que "se trata dunha dedicación case a tempo completo" debido á situación que atravesa a formación en Galicia.

Leiceaga en Santiago | Fonte: Europa Press

Díxoo para responder diversas preguntas dos xornalistas en rolda de prensa un día despois de que o presidente da Deputación da Coruña e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, admitise na Cadena SER que é lóxico que o seu nome saia nas quinielas debido ao seu "perfil".

E se o dirixente municipal e provincial citou ao propio Leiceaga e ao deputado coruñés Juan Díaz Villoslada entre as persoas capacitadas para facerse coas rendas do PSdeG, o portavoz socialista no Hórreo declinou "contribuír" a xerar especulacións.

"Cada un sabe cales son as súas fortalezas, as súas debilidades, as súas limitacións e as súas vantaxes", resolveu, antes de sinalar que quen se vexan "en condicións" de optar á Secretaría Xeral "deben dar un paso á fronte nas próximas semanas". "É o momento", salientou.

"PROXECTO ALTERNATIVO" AO PP

Coa vista posta nese proceso, o que tamén indicou é que do congreso do PSdeG ha de saír "un proxecto para o conxunto de Galicia" no que se compatibilice "a vontade de cambio, de renovación e de participación da militancia" con "a necesidade de construír un proxecto alternativo ao de Feijóo que permita bater ao PPdeG" nas urnas.

A partir de aí, resolveu Leiceaga, "os que consideren que están en condicións" de achegar esas vimbias ao partido, "deben dar un paso á fronte".

"NOVA ESPERANZA"

Adicionalmente, pensando no marco estatal, o dirixente socialista opinou que tras a elección de Pedro Sánchez abriuse "unha nova esperanza, unha expectativa de rexeneración e de cambio da vida política española" e que aumenta o número de persoas que quere que o PSOE sexa "o protagonista" desa nova etapa.