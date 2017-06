Polémica co plan antilumes da Xunta

O Sindicato Labrego Galego (SLG), Amigos da Terra, a Federación Ecoloxista Galega (FEG), a Organización Galega de Comunidades de Montes e a Asociación Frouma abandonaron este luns o pleno do Consello Forestal --celebrado en Santiago-- en sinal de protesta ante a "imposibilidade" de participar na planificación do plan de loita contra incendios (Pladiga), que a Xunta realiza "de costas" ao sector.

Traballadores de Atrifoga sofocando un lume | Fonte: Atrifoga

En declaracións a Europa Press, o coordinador de Montes do Sindicato Labrego, Diego Sánchez, sinala que estas organizacións tomaron esta decisión porque a Xunta "sempre fai o mesmo" de "atrasar no tempo" a documentación que debe achegar sobre os temas a tratar no Consello Forestal, que envía "a última hora ou non chega", o que dificulta poder achegar melloras.

Así, critica que non se ten en conta no Pladiga por parte do Goberno galego as opinións das organizacións agrarias e forestais, dado que só convoca ao Consello Forestal para expor todo o documento pechado e "dicir que se consulta" ao sector, pero sen unha vontade de participación verdadeira.

Ademais, Diego Sánchez reflexiona sobre que é "tardísimo" abordar un 26 de xuño un plan de loita contra o lume, cando o período de alto risco entra en vigor o 1 de xullo. Por iso, cre que a análise co sector debe facerse "moito antes", no canto de seguir a postura de Medio Rural de "feitos consumados".

Con todo, o Sindicato Labrego explica que esta marcha do Consello Forestal só circunscríbese ao pleno deste luns, xa que as asociacións continuarán formando parte del para "poder cambialo".

Mapa coas principais causas dos lumes en Galicia | Fonte: EGIF MAPAMA-HugoGarrido-Civio

O Consello Forestal é un órgano colexiado conformado pola Administración galega, municipios, propietarios forestais, Clúster da Madeira, así como organizacións sindicais e gandeiras, entre outras.