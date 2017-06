Os litixios en Galicia por falta de pagamentos de arrendamentos urbanos de vivendas baixan un 21,6% en 2016

Galicia rexistrou un total de 200 litixios por falta de pago da renda --ou de cantidades que se asimilan (incluído fianzas)-- de vivenda en arrendamentos urbanos en 2016, o que supón un descenso do 21,6% respecto de 2015.

Así figura nos datos feitos públicos este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE), onde se observa que esta baixada contrasta co incremento de litixios desta tipoloxía en España do 8,5% no mesmo período.

Esta cifra de litixios en Galicia é a máis baixa desde que leva facendo esta estatística por parte do INE, que comezou en 2012 co dato de 476.

En conxunto ao arrendamento de vivenda urbana, houbo en Galicia 224 litixios en 2016 --200 por falta de pago, tres por denegación de prórroga, dúas por danos ou obras non consentidas, e 19 por outros motivos--. Estes 224 casos son 68 menos que os 292 de 2015.

Dos 224 litixios por arrendamento de vivenda urbana, en 157 ocasións estimouse a demanda totalmente, en 48 parcialmente e en 19 foi desestimada.

Pola súa banda, no tocante a litixios por arrendamentos para uso diferente a vivendas, na Comunidade producíronse 83 en 2016, fronte aos 131 do ano anterior. A maioría tamén tivo como motivación a falta de pagamentos (71), seguido de denegación de prórroga (7) e outros motivos (5).