Fundación Provigo reduce as cotas para atraer máis empresas e converterse en foro de debate sobre sectores produtivos

O padroado da Fundación Provigo acordou este luns, nunha reunión celebrada no edificio municipal de Areal, reducir drasticamente as cotas para os seus membros e tamén para os colaboradores, co fin de atraer a máis empresas e converterse nun foro de debate e xeración de ideas ao redor de sectores produtivos emerxentes.

Así o avanzou en rolda de prensa o alcalde da cidade, Abel Caballero, quen explicou que, nesta "nova etapa", a Fundación Provigo contará co xerente de ARVI, Javier Touza, como tesoureiro, e cobrarase unha cota de 500 euros ás empresas socias (fronte aos 3.000 euros de mínima que pagaban ata agora), e unha achega testemuñal de 50 euros ás entidades colaboradoras.

Caballero apostou por reformular o funcionamento da Fundación que, ao seu xuízo, xa non debe centrar a súa actividade na elaboración de plans estratéxicos. Segundo o rexedor, debe ser "un lugar de encontro, de discusión e de xeración ideas ao redor de sector produtivos da cidade".

Así, con esa filosofía, o próximo 5 de xullo celebrarase a xornada 'Vigo ante o seu futuro', na que se debaterá sobre sectores emerxentes como o aeroespacial, a biotecnoloxía ou outros.

Finalmente, o rexedor subliñou que a "nova etapa" da Fundación Provigo basearase na súa "potenciación", despois de que a entidade fose "boicoteada de forma activa" polo PP, que propiciou a saída da fundación, hai dous anos, de institucións públicas nas que gobernaba, como a Deputación Provincial ou o Porto.