O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamou á Xunta "máis recursos, consenso e procedementos obxectivos" como vías para resolver o "conflito" xerado co sector do transporte de viaxeiros por estrada, que o martes retomará a folga, á vez que recomendou á conselleira do ramo superar esa posición de "Ethel Vázquez contra o mundo" e aceptar o "diálogo" conxunto con empresarios e sindicatos.

"Non entendo que se negue a facelo", manifestou o dirixente socialista en rolda de prensa, antes de interpretar que non acepta porque "ten algo que ocultar" ou porque "hai algo que lle quere contar a unha parte e á outra non".

Sen deixar de incidir en que enfrontar a sindicatos e empresarios non a levará a solucionar un asunto "tan complexo", avanzou a presentación de iniciativas parlamentarias para que a conselleira acuda á Cámara a "explicar os seus plans, as medidas previstas e como pensa resolver" esta crise no caso de que non acepte a petición de comparecencia presentada de forma conxunta por todos os grupos da oposición.

Por parte do PSOE, Leiceaga asegurou que a vontade é "colaborar" e achegar "solucións", xa que a situación "aínda non é irreversible", pero requiriu á Xunta que "cambie" e abandone "a improvisación e a discrecionalidade" coa que está abordando o plan de transporte.

CAMBIOS

Por exemplo, puxo o foco en certos "aspectos legais e xurídicos" do plan, avanzando que poderían darse "litixios futuros" das empresas contra a administración.

En concreto, indicou que as empresas que asumiron a prórroga de 10 anos ofrecida en 2009 a cambio dunha redución de prezo, poderían agora denunciar a "ruptura do compromiso"; mentres que as que asumiron as liñas que abandonaron algunhas das concesionarias tamén poden reclamar "compensacións".

"VIABILIDADE ECONÓMICA"

En paralelo, fixouse en que a "viabilidade económica" do plan de transporte é "incerta", pois a subrogación automática dos traballadores non está incluída e a contía económica que se estipula por quilómetro non ten en conta condiciones especiais dos empregados que se asumen, como antigüidades ou pluses. "Isto pode xerar un déficit de financiamento", advertiu.

Adicionalmente, Leiceaga referiuse aos "efectos" que a forma de contratación prevista para a fase inicial do plan terá nas empresas, fundamentalmente nas de menor tamaño.

E é que o procedemento por invitación leva que a Xunta seleccionará de forma discrecional ás empresas que se farán cargo do servizo ata que se realice o concurso, dentro de 22 meses. "Ata ese momento, en cada zona unha vai estar traballando e as outras irán desaparecendo do mapa", razoou o socialista.

Finalmente, no relativo aos autobuses escolares, acusou á conselleira de "pór en risco" un modelo que estaba a funcionar "ben" e instouna a recorrer ao consenso e a criterios "obxectivos" para seguir explorando a colaboración entre este sistema e o de transporte regular de viaxeiros por estrada, pois faltan pouco máis de dous meses para a volta ás aulas.