O BNG instou á Xunta de Galicia a aparcar "a política da avestruz" e afrontar "un gran pacto" en materia forestal con todos os axentes políticos e sociais, á vez que criticou que o "principal instrumento" do que dispón o Executivo autonómico para loitar contra os incendios, o Pladiga, aínda estea pendente de ser aprobado de forma definitiva.

Pontón e Mini en rolda de prensa na sede nacional do BNG | Fonte: Europa Press

Este luns, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, compareceu ante os medios para reclamar que o próximo ano o Plan de Prevención e Defensa Contra vos Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) entre en vigor no mes de abril.

E é que, para a formación nacionalista, "non ten sentido" que este plan aínda estea pendente da súa aprobación definitiva --farao o vindeiro xoves no Consello da Xunta-- a finais de xuño, cando xa comezou a época estival.

Por iso, Pontón considera que o Pladiga debería estar xa en funcionamento desde "fai tres meses", xa que cada vez as primaveiras son "máis cálidas e secas" e, por tanto, a tempada de incendios forestais adiántase.

Así as cousas, o BNG levará ao Parlamento galego a petición de que este plan sexa aprobado cada ano no mes de abril e que, ademais, se acometa unha reformulación do seu contido para que, deste xeito, deixe de ser "un cortapega" e teña en conta "a todos os axentes en política forestal" que desenvolvan un "instrumento útil" na prevención e loita contra os incendios.

XIRO DE "180 GRAOS"

Pontón estivo acompañada este luns polo deputado no Parlamento galego Xosé Luís Rivas 'Mini', o coordinador xeral da Federación Rural Galega (Fruga), Manuel Da Cal, e o presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais, Xosé Alfredo Pereira.

Alí, a líder frontista convidou á Xunta a dar "un xiro de 180 graos" na súa política forestal, xa que desde a Administración debe terse en conta "o traballo dos colectivos" para, así, "pór en común" un "diagnóstico" da situación actual do monte e, a partir de aí, articular "as vías de futuro" que permitan aproveitar "o potencial" forestal de Galicia e "minimizar o impacto dos incendios".

"O monte galego é unha polvoreira", sentenciou Pontón, quen culpou desta realidade ao "monocultivo de especies pirófilas" e "ao abandono dos montes" o que fai que Galicia sexa "caldo de cultivo" para que "anualmente arda a metade da superficie forestal de todo o Estado".

Ademais, puxo o foco nas marxes da Autoestrada do Atlántico (AP-9), unha vía "rodeada de piñeirais e eucaliptos" cuxa empresa xestora, Audasa, non recibe ningún "requirimento" por parte da Xunta para manter os espazos de seguridade en bo estado.

"POLÍTICA DA AVESTRUZ"

Así as cousas, cargou contra o goberno dos populares por "tirar balóns fóra" e tratar de "culpabilizar" aos propietarios dos montes e aos concellos en lugar de asumir "a súa propia responsabilidade".

Esta "política da avestruz", como foi definida por Pontón, non é propia "dun goberno sensato", que, de ser así, estaría a se preguntar "que se pode cambiar" en lugar de continuar cunha política forestal "secuestrada" polos "intereses" da multinacional pasteira Ence.

Deste xeito, realizou un chamamento ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, a aceptar o convite lanzado o pasado fin de semana a través dunha carta asinada pola propia Pontón para manter un encontro entre ambos co obxectivo de abordar un gran acordo de país en materia forestal.

Así, instou ao xefe do Executivo autonómico "a pór en marcha o diálogo" con todos os axentes políticos e sociais de Galicia para reformular a política forestal galega, que, segundo Pontón, debe "apostar por un monte multifuncional".

FRANXA DE SEGURIDADE

Pola súa banda, o deputado nacionalista Xosé Luís Rivas 'Mini' criticou aos gobernos populares por sumir en "un caos" o monte galego a través da permisividade coa plantación "de masas inxentes de eucaliptos" e pola redución das franxas de seguridade.

E é que, como lembrou o representante de Fruga, Manuel Da Cal, tras a chegada a San Caetano do PP, a Xunta derrogou a lei de montes impulsada en 2007 polo bipartito, o que supuxo que as franxas de seguridade pasasen de 50 a 30 metros.