A compañía Ence cualificou de "indocumentadas e malintencionadas" as declaracións da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, nas que responsabilizou ao eucalipto como un dos principais factores causantes dos incendios forestais nos montes galegos.

Bosque de eucaliptos | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado emitido este luns, a empresa pasteira defende que "os informes anuais" presentados polo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente "demostran que no período 2000-2013", "menos de 3.400 hectáreas de eucalipto arderon máis ou menos cada ano sobre as 350.000 hectáreas" desta especie presentes en total en Galicia.

"Isto supón que menos do 1 por cento dos eucaliptais galegos son anualmente pasto das lapas" e que, ademais, "só o 7,9 por cento do total da superficie queimada" cada ano en Galicia corresponde a áreas con presenza desta especie.

Por iso, Ence reclamou aos "representantes políticos que acusaron recentemente sen fundamento e sen datos ao eucalipto de ser o causante dos incendios" que atendan a estes datos para non "desviar a atención das auténticas causas do problema: o abandono e a falta de limpeza e mantemento das superficies forestais non produtivas".

Así mesmo, a compañía tamén asegura que, segundo datos da Xunta do período 2000-13, "das 30.000 hectáreas que arden anualmente de media en Galicia, dúas terceiras partes son de monte abandonado e un terzo de monte arborado".

Por último, esixe aos representantes públicos "que se documenten e informen debidamente para que non se produzan acusacións tan graves", que provocan "prexuízos" sobre "miles de traballadores, familias e empresas".