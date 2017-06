Máis de 30 concellos da Coruña participan nunha campaña en defensa da diversidade sexual

Máis de trinta concellos da provincia da Coruña participan na campaña 'Construíndo Diversidade', que impulsa a Deputación da Coruña para contribuír a defender a diversidade e os dereitos da comunidade LGTBQI.

A iniciativa, impulsada pola área de Igualdade do organismo provincial, realízase en conmemoración da data reivindicativa dos dereitos da comunidade LGTBQI. Así, arrinca este luns coa iluminación da fachada do Teatro Colón, que lucirá as cores do Día do Orgullo ata o día 30.

A campaña, que circulará polas redes co hastag #construíndodiversidade, destaca, segundo informa o organismo provincial, "por supor un paso adiante na colaboración de concellos coa Deputación á hora de promover unha iniciativa que ten como obxectivo incrementar a súa visibilidade".

A Coruña, A Pobra do Caramiñal, Abegondo, Ames, Arteixo, Arzúa, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Carballo, Cariño, Cedeira, Culleredo, Fene, Mañón, Mugardos, Muxía, Narón, Neda, Oleiros, Ordes, Ortigueira, Ponteceso, Rianxo, Sada, San Sadurniño, Santiago de Compostela, Santiso, Teo, Tordoia e Vilasantar son os concellos participantes nesta iniciativa.