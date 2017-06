O alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmou este luns que as previsións da Consellería de Sanidade sobre a redución de listas de espera nesta área, pon de manifesto o "fracaso" da posta en marcha do Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC).

Nunha rolda de prensa, o rexedor olívico referiuse a unhas declaracións do conselleiro Jesús Vázquez Almuíña, nas que apuntaba que Vigo tería as listas de espera no mesmo nivel que o resto de Galicia "en dous ou tres anos". "A capacidade do conselleiro de Sanidade de demostrar a súa inutilidade é ilimitada", sentenciou Caballero.

O alcalde preguntouse, ao fío destas manifestacións, se "non se construíu un novo hospital, que resultou ser privado, o obxectivo non era dar unha calidade asistencial polo menos igual que no resto de Galicia?". A ese respecto, lembrou que o HAC "leva dous anos funcionando" e "agora din que para ter as listas de espera ao mesmo nivel que o resto de Galicia hai que esperar tres anos máis".

Abel Caballero constatou que estas previsións ratifican o "fracaso da concepción do novo hospital", xa que a área de Vigo tería que esperar cinco anos, desde a apertura do HAC, para situarse ao mesmo nivel que o resto da comunidade. "Seguen aceptando que Vigo teña a peor asistencia sanitaria de Galicia", criticou, e lembrou que a cidade ten, na actualidade, menos centros de saúde que fai cinco anos.