O conselleiro de Política Social da Xunta, José Manuel Rey Varela, incidiu na importancia de afrontar o "reto demográfico" entre todas as administracións, dado que este desafío é "de todos".

Foro de Rexións con Desafíos Demográficos | Fonte: Europa Press

Estas declaracións realizounas este luns durante a súa asistencia á sétima reunión interterritorial do Foro de Rexións con Desafíos Demográficos (FREDD), que se celebrou en Teruel. "Foi un encontro moi bo porque todas as Comunidades Autónomas participantes establecemos os eixos máis importantes para a elaboración dunha estratexia", destacou.

Ademais, explicou que estes puntos foron trasladados á comisionada do Goberno para o reto demográfico, Edelmira Barreira. Así, continuou, na seguinte reunión xa poderán ir "dos eixos a medidas concretas", nas que espera que todas as administracións competentes póñanse de acordo. "O reto demográfico xa é un reto de todos", agregou.

Pola súa banda, Edelmira Barreira apuntou que para o Executivo central o problema do despoboamento é "un compromiso permanente" que hai que abordar "a longo prazo". Destacou o feito de que se expoñan "medidas específicas" a través deste tipo de foros.

En concreto, o Foro de Rexións con Desafíos Demográficos confórmano Galicia, Aragón, A Rioxa, Asturias, Castela e León, Estremadura e Castela-A Mancha.

Durante o encontro deste luns, os representantes das comunidades subscribiron un documento conxunto que aglutina "as propostas máis urxentes e necesarias" para cada un do cinco eixos de traballo establecidos para abordar a Estratexia Nacional Fronte ao Reto Demográficos.

Estes puntos son favorecer un envellecemento e saudable e converter nunha oportunidade os retos derivados da lonxevidade da poboación; creación de contornas favorables para as familias co fin de aproximar a natalidade realizada coa desexada; xerar maiores e mellores oportunidades para a mocidade; promover o establecemento das condicións de vida necesarias para atraer nova poboación; e propiciar un desenvolvemento económico e social sustentable do medio rural.

ESTRATEXIA COMÚN

O documento rubricado en Teruel advirte de que "resulta imprescindible sinalar que, a nivel europeo, é urxente e necesario fixar unha estratexia común co Goberno que posibilite unha maior contribución das Políticas de Cohesión para paliar os problemas derivados dos desafíos demográficos nas zonas afectadas".

Para iso, avogan por "utilizar Fondos Estruturais e de investimento e instrumentos financeiros, recollendo especificamente dita problemática e utilizando medidas específicas financeiras complementarias para os devanditos territorios".