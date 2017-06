A Rioxa acollerá o VIII Reunión do Foro de Rexións con Desafíos Demográficos

A conselleira de Presidencia, Relacións Institucionais e Acción Exterior da Rioxa, Begoña Martínez Arregui, participou este luns en Teruel no VII Reunión do Foro de Rexións con Desafíos Demográficos (FREDD). Neste encontro indicou que será a comunidade rioxana a que acolla a próxima cita.

Foro de Rexións con Desafíos Demográficos | Fonte: Europa Press

Este foro está formado, ademais de por A Rioxa, polas rexións de Aragón, Asturias, Castela e León, Estremadura, Galicia e Castela-A Mancha. O seu obxectivo é buscar solucións á crise demográfica.

Durante o encontro deste luns avaliouse o froito do traballo realizado ata a data no seo do FREDD e as comunidades acordaron instar á Comisionada do Goberno central para o Reto Demográfico, Edelmira Barreira, a "defender a singularidade da problemática demográfica dos territorios e impulsar o reequilibrio entre zonas densamente poboadas e zonas en declive demográfico", para estas últimas reclamaron "servizos públicos de calidade".

Os representantes das comunidades subscribiron un documento conxunto que aglutina "as propostas máis urxentes e necesarias" para cada un do cinco eixos de traballo establecidos para abordar a Estratexia Nacional Fronte ao Reto Demográficos.

O cinco eixos son favorecer un envellecemento e saudable e converter nunha oportunidade os retos derivados da lonxevidade da poboación; creación de contornas favorables para as familias co fin de aproximar a natalidade realizada coa desexada; xerar maiores e mellores oportunidades para a mocidade; promover o establecemento das condicións de vida necesarias para atraer nova poboación; e propiciar un desenvolvemento económico e social sustentable do medio rural.

Entre as medidas comprendidas nos mencionados eixos, recolléronse varias a proposta da Rioxa, como: avanzar en autocuidados preventivos, curativos e rehabilitadores para favorecer o envellecemento activo e saudable; propiciar a corresponsabilidade e conciliación desde a educación; favorecer o retorno de persoas novas emigrantes, facilitando a súa incorporación ao mercado laboral; ou promover iniciativas en áreas estratéxicas que contribúan a atraer nova poboación: turismo, artesanía, agricultura, gandaría, biomasa e outras enerxías renovables.

"URXENTE E NECESARIO"

O documento rubricado en Teruel polos representantes das comunidades que integran o Foro advirte de que "resulta imprescindible sinalar que, a nivel europeo, é urxente e necesario fixar unha estratexia común co Goberno que posibilite unha maior contribución das Políticas de Cohesión para paliar os problemas derivados dos desafíos demográficos nas zonas afectadas".

Para iso, avogan por "utilizar Fondos Estruturais e de investimento e instrumentos financeiros, recollendo especificamente dita problemática e utilizando medidas específicas financeiras complementarias para os devanditos territorios".