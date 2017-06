Igualdade presenta en Ourense a convocatoria de axudas para promoción da igualdade, dotadas con 4,2 millóns

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, presentou aos responsables e persoal técnico dos 92 concellos de Ourense unha nova convocatoria das axudas para proxectos de promoción da Igualdade, que este ano conta cun orzamento de 4,2 millóns de euros, un 0,29 por cento máis que o pasado ano.

Trátase dun programa destinado a que os concellos, mancomunidades ou asociacións de municipios de Galicia poñan en marcha actuacións para previr a violencia de xénero e impulsar a conciliación familiar e as actividades dos Centros de Información ás Mulleres (CIM).

Momentos antes da xornada informativa, López Abella destacou a importancia de "coordinar" actuacións entre distintas administracións, especialmente en materia de prevención da violencia de xénero, porque "a coordinación non custa diñeiro e a descoordinación custa vidas".

Para a secretaria xeral, o incremento dun 0,29 por cento no orzamento deste programa "confirma" a preocupación do Executivo galego para que "non haxa recortes" nas partidas económicas nos programas e políticas de igualdade.

540.000 EUROS EN PROXECTOS EN OURENSE

No caso concreto de Ourense, López Abella informou de que o pasado ano 40 concellos da provincia realizaron algunha actividade ao amparo deste programa e que percibiron un total de 540.000 euros.

Os beneficiarios deste programa son concellos, consorcios, mancomunidades ou agrupacións de municipios, que poñan en marcha proxectos para fomentar a conciliación laboral e familiar; para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero ou para reforzar as actividades dos CIM.

A Xunta autorizou a concesión de anticipos de ata un 75 por cento das subvencións concedidas nalgún deste tres eixos de actuación, que estarán cofinanciados nun 80 por cento polo Fondo Social Europeo.

López Abella destacou que este programa axudará a "pór fin ás desigualdades reais" que aínda existen no rural galego e que responden á "obsesión" do seu departamento por "dar a coñecer que existen recursos" para loitar pola igualdade de xénero.

LIÑAS DE AXUDAS

A primeira liña de axudas, para o fomento da conciliación familiar, conta cun orzamento total que supera os 494.000 euros. A contía máxima que pode percibir unha entidad local é de 12.000 euros no caso dunha solicitude individual e de 22.000 euros nas solicitudes conxuntas entre varios concellos.

Para a prevención e loita contra a violencia de xénero, este proxecto destinará un orzamento de 352.000 euros. A contía máxima a percibir por concello é de 10.000 euros, para as solicitudes conxuntas é de 20.000 euros.

Respecto dos programas de apoio aos Centros de Información á Muller (CIM), as contías oscilan entre os 45.000 euros que pode recibir unha entidad local e os 120.000 no caso dunha solicitude conxunta.

López Abella destacou a súa satisfacción polo incremento de CIM na provincia de Ourense. No 2017 abríronse dous novos CIM, un na mancomunidade de Conso-Frieiras e outro por mor da conversión do que había en Verín nun centro para a mancomunidade.