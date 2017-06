A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou á Xunta que "abandone a soberbia na que parece estar instalada" e proceda á "apertura dunha mesa de negociación" con todo o sector do transporte para solucionar o conflito aberto tras a presentación do novo plan impulsado polo Executivo autonómico e que provocou a convocatoria de folgas secundadas tanto por sindicatos como pola patronal.

Nunha rolda de prensa celebrada este luns, a líder frontista criticou "o plan entre aspas" elaborado pola Consellería de Infraestrutras "que conseguiu que tanto traballadores como empresas do sector digan que non serve".

"A Xunta ten que poñer un diálogo real co sector e repensar o futuro do transporte", incidiu Pontón, que lembra que tanto patronal como sindicatos reclaman "a retirada deste plan e a apertura dunha mesa de negociación".

Galicia vivirá dúas novas xornadas de folga de autobuses esta semana, o martes 27 e o mércores 28, no medio dun conflito que se agravou nos últimos días e coas negociacións rotas entre a Xunta, por unha banda, e os sindicatos e a patronal, por outro.

"Sei que á Xunta pódelle sorprender, pero parece lóxico que cando todo o mundo está de acordo en que ese plan non serve, a causa non pode ser que todos están equivocados menos o goberno de Feijóo", criticou, para logo ironizar con que no Executivo autonómico "deben crerse case infalibles".