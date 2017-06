Prisión para o home que matou dun disparo a un mozo na noite de San Xoán

O xulgado de instrución número 2 de Redondela (Pontevedra) decretou este luns o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza de José Luis L.P., o home que supostamente matou dun disparo a un mozo na praia de Arealonga, na parroquia redondelana de Chapela, na pasada noite de San Xoán.

Prisión para o home que matou a un mozo nunha praia de Redondela | Fonte: Europa Press

Segundo confirmaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a instrución séguese contra este home por dous supostos delitos, un de asasinato consumado e outro de asasinato en grao de tentativa (xa que efectuou outro disparo a un dos acompañantes da vítima, pero este logrou esquivalo).

José Luís L.P. chegou aos xulgados de Redondela pouco antes das 11.30 horas de hoxe, escoltado por varias unidades policiais e co rostro cuberto por unha carapucha. Alí esperábao un grupo de persoas que lle recibiu con apupos e berros como "asasino" ou "a culpa é de quen permite que esteas na rúa".

Ademais do presunto autor destes delitos, este luns pasaron cinco testemuñas polo xulgado que leva o caso, entre eles as persoas que acompañaban ao mozo Daniel B.P. no momento en que foi disparado.

FEITOS

Os feitos tiveron lugar na madrugada do sábado pasado, cando o mozo Daniel B.P., de 25 anos de idade, recriminou a este home a súa actitude cando o viu ouriñando desde unha varanda cara á praia. Nese momento, o home sacou un arma de fogo e disparou ao mozo no peito; posteriormente realizou outro disparo dirixido a outro mozo, pero este esquivouno.

Fontes policiais explicaron que o presunto autor destes feitos foi interceptado e detido cando pretendía abandonar o lugar nun taxi. As mesmas fontes sinalaron que José Luis L.P. ten un amplo historial delituoso.