Encerro de 24 horas no colexio Monte Caxado contra o peche deste centro

A comunidade educativa do CPI Monte Caxado, no municipio das Pontes (A Coruña), participa nun encerro en "rexeitamento" á intención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria "de pechar o colexio" o próximo curso. O peche, iniciado ás 09,00 horas deste luns no pavillón anexo ao centro educativo, prolongarase ata este martes, cando se cumpran 24 horas do inicio. Así o anunciou Javier Santamariña, portavoz da ANPA, quen acusou á Consellería de estar "enrocados nunha postura que está totalmente en contra da lóxica".

Acto contra o peche do CPI Monte Caxado, no municipio das Pontes | Fonte: @maria_chao_mart.

"O CPI Monte Caxado é o colexio con máis matrícula das Pontes, cunhas instalacións modernas, con pantallas dixitais en todas as clases, impresoras 3D, informatizado na súa maioría, con aulas específicas para medio ambiente, e onde o nivel, desde o punto de vista dos pais, é bastante aceptable, algo que se ve ano tras ano e onde o fracaso escolar é mínimo", defendeu.

Neste sentido, criticou que se defenda o peche do centro baseándose en supostos "aspectos pedagóxicos, cando non existe ningún estudo que avale dita decisión", insistiu, ironizando con que os datos manexados pola Xunta "estarán ao servizo do conselleiro".

FESTIVAL E CONCENTRACIÓN

Javier Santamariña tamén destacou que o pavillón anexo acolle "un festival solidario de 24 horas" no que "están a participar nenos e non tan nenos, con actuacións musicais, de teatro, monologuistas, danza, ademais de debates e explicacións de entidades deportivas sobre o seu labor", algunhas delas retransmitíndose en redes sociais.

"Imos ensinarlle ao conselleiro que tipo de cultura practicamos nas Pontes", sinalou. Tras a finalización do peche, os integrantes da comunidade educativa teñen previsto tomar vehículos particulares e tamén autobuses para desprazarse ata Santiago, para concentrarse a partir das 10.30 horas deste martes ante o edificio administrativo da Xunta, San Caetano.

"Esperemos que o conselleiro entre en razón e entenda a situación, xa que incluso todos os partidos políticos, incluído o PP das Pontes, está a apoiarnos", encomiando as manifestacións realizadas por "Manuel Escourido, o portavoz do PP, que tivo unha reacción que non é a típica dun político deste país", sentenciou.