Detido un vigués por seguir á súa muller para facerlle fotos, insultala e querer impedirlle o acceso ao domicilio

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron nas últimas horas a dous veciños da cidade como presuntos autores de senllos delitos de violencia de xénero.

Segundo informaron fontes policiais, unha das detencións produciuse na noite do domingo, cando unha dotación do 092 presentouse nun domicilio da Praza de Argüelles alertada porque unha muller, vítima de malos tratos, denunciou que o seu marido non lle deixaba entrar no domicilio familiar.

A señora relatou que estivera na zona de O Castro e que descubriu que o seu marido a seguiu, e estáballes tomando fotografías ás agachadas. Ao verse descuberto, o home comezou a insultala, gritando "que se deitaba con todos" e advertíndolle de que non volvese entrar na casa de ambos.

A muller tamén explicou que, a pesar da advertencia do seu marido, foi ao domicilio a recoller algunhas das súas pertenzas, pero que o home se presentou alí e comezou a insultala e ameazala de forma moi agresiva.

Segundo relatou a señora, para non provocar a ira do home, saíu do domicilio cunha pequena bolsa de efectos persoais e sen mediar palabra. A vítima confirmou aos axentes que feitos como estes son moi frecuentes e que temía pola súa integridade física.

Os policías entrevistáronse tamén co home, quen recoñeceu que seguira á súa muller ata O Castro, e que era "moi celoso". Por estes feitos, o home, J.A.C., de 58 anos de idade, foi detido.

OUTRO DETIDO

Por outra banda, na madrugada do domingo, produciuse a detención doutro veciño da cidade, despois de que un condutor de autobús urbano chamase ao 092 para denunciar que acababa de presenciar unha agresión a unha moza na confluencia das rúas Urzáiz e Vázquez Varela.

Cando chegaron ao lugar, os axentes observaron ao condutor axeonllado auxiliando a unha muller que estaba no chan. Segundo relatou esta testemuña, cando circulaba pola rúa Urzáiz, observou como un home agredía a unha moza, que caeu ao chan e golpeouse a cara contra a beirarrúa.

Os policías observaron que a vítima, unha moza de 22 anos de idade, presentaba lesións visibles na boca, e tiña fracturado un dente incisivo superior. A moza admitiu que o mozo que se atopaba alí é a súa parella desde fai tres anos, pero negou a agresión, e sinalou que tiveran unha discusión e que as feridas llas produciu ao tropezar.

O suposto autor dos feitos recoñeceu aos axentes que mantivera esa rifa coa súa parella, e que a empuxou porque se puxo "nervioso". Ante o relato dos implicados, e o da propia testemuña, os axentes procederon á detención do novo, A.F.B., de 21 anos de idade.