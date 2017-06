O PP descarta presentar a moción de censura en Lalín

O portavoz do PP de Lalín (Pontevedra), José Crespo, ratificou este luns que o seu grupo non impulsará unha moción de censura contra o goberno local que encabeza Rafael Cuíña, aínda que subliñou que este xa quedou "reprobado" ao perder a cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento.

José Crespo | Fonte: Europa Press

Foi o pasado 29 de maio cando o goberno de Cuíña perdeu a cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento ao sumar o PP os seus 10 votos co do concelleiro que deixou Compromiso por Lalín (CxL) para marchar ao grupo de non adscritos, Juan José Cruz.

Tras a perda da confianza do pleno ábrese un prazo dun mes para presentar unha moción de censura, que, de non presentarse, ou de non saír adiante, derivará na aprobación das contas públicas. No caso de Lalín culminaría esta mesma semana.

En declaracións a Europa Press, Crespo sinalou que non se dá o paso da moción de censura porque hai dúbidas "legais" respecto diso (o apoio do edil non adscrito vulneraría a lei antitransfuguismo) e o PP tamén descarta a posibilidade de apoiar a outro candidato para rexedor (só podería ser Cruz) porque non está disposto a facer "calquera cousa" por un cambio de goberno.

En todo caso, remarcou que hai motivos "máis que suficientes" para que o goberno da localidade pontevedresa sexa "reprobado" e pediu un cambio de actitude, ademais de afear a "soberbia" e a "prepotencia" de Cuíña.