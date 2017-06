Axentes da Policía Local de Vigo detiveron este domingo a un veciño da cidade, F.V.S., de 36 anos de idade, como suposto autor dun delito de exhibicionismo, tras mostrar os seus xenitais a dúas mozas menores de idade.

Segundo informou a Policía, os feitos tiveron lugar na tarde do domingo, cando dous menores avisaron aos servizos de emerxencia tras toparse cun individuo que lles mostrou os seus xenitais no Paseo do Lagares, preto do acceso á rúa Ponche Nova.

As mozas relataron aos axentes que acudiron alí que estaban a se facer fotos e un home achegóuselles, baixándose os pantalóns, e mostrando as súas partes íntimas. Tras isto, o suposto exhibicionista foise, pero volveu aos poucos minutos, volvendo ensinar os seus xenitais e preguntando ás mozas se lles gustou o que viran.

As menores optaron por fotografar ao individuo e escapar da zona, antes de chamar a emerxencias. Coa descrición do sospeitoso, os axentes lograron localizalo na rotonda de Arquitecto Palacios.

O home recoñeceu os feitos, e explicou aos axentes que vira ás mozas no paseo facéndose fotos, e que "como ían vestidas cuns pantalóns provocativos e estaban a realizar poses, non se puido controlar". Por estes feitos foi detido.