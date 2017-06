Adif encomenda a Cortabitarte aplicar unha norma de seguridade cuxo uso puxo en dúbida o ente público empresarial

Adif encomendou ao cargo investigado polo accidente do tren Alvia en Angrois, Andrés Cortabitarte, a aplicación dunha norma relativa á seguridade cuxa utilización a entidade pública empresarial puxo en dúbida ante o xuíz que investiga a causa polo sinistro, que se cobrou 80 vidas e deixou feridas a 140 persoas fai agora case catro anos.

Con data de 2 de xuño, segundo unha resolución á que tivo acceso Europa Press, Adif acorda finalmente o desenvolvemento organizativo da Dirección de Planificación de Actividade (dentro da Dirección Xeral de Explotación e Construción), así como os nomeamentos da devandita dirección.

Dentro da Dirección de Planificación de Actividade, á súa vez, enmárcase a Subdirección de Xestión Loxística de Aprovisionamentos, departamento no que foi recolocado Cortabitarte --anteriormente subdirector de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico--.

Para esta subdirección, como para o resto, a resolución contempla dúas tarefas --nos dous últimos apartados-- que son, por unha banda, "aplicar o Método Común de Seguridade no ámbito de cada actividade e xestionar os riscos derivados, coa colaboración da Subdireccíon de Coordinación de xestión de riscos operativos" e, por outro, "colaborar no desenvolvemento, implantación e aplicación do Sistema de Xestión de Seguridade na Circulación".

Precisamente o MCS (método común de seguridade) é o que se deriva do regulamento europeo de abril de 2009 e a el fixo alusión Adif no seu recurso á decisión do xuíz de citar como investigado a Cortabitarte.

O administrador de infraestruturas ferroviarias sostivo que "nin xurídica nin tecnicamente era aplicable" esta normativa, "que esixiría unha avaliación de riscos distinta da que se fixo" na liña Ourense-Santiago.

Pero, ademais, o organismo asegurou que "se estima que aínda que se aplicou esta norma a análise de riscos que efectuou Adif respecta dita norma", e argumentou que "non existe consenso entre peritos, xuristas, as propias partes personadas e as distintas autoridades de seguridade europea sobre se esta normativa é aplicable ou non".

Por tal motivo, discrepou que poida ser "evidente, como sostén o xuíz, o incumprimento de algo cuxa vixencia e aplicabilidade é sumamente difusa".

TRAXECTORIA DE CORTABITARTE

De 2006 a 2013, o home ao que o xuíz atribúe 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, por non cumprir cos requisitos de análises do risco nas vías, foi director de Seguridade na Circulación.

Neses anos producíronse momentos clave como o cambio de proxecto da liña Ourense-Santiago en 2010, que reduciu o ámbito de actuación do sistema de control constante de velocidade 'ERTMS' ata o quilómetro 80, de modo que non estaba presente na curva da Grandeira, onde descarrilou o convoi. En 2011 este tramo foi inaugurado e en 2012 autorizouse a desconexión do 'ERTMS' embarcado.

Dous meses antes da traxedia do 24 de xullo de 2013, na que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas, foi destituído do cargo de seguridade para ser nomeado subdirector de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico, dependente da Dirección Xeral de Explotación e Construción.

Así as cousas, agora segue no ámbito desta dirección, á fronte da cal está a galega Isabel Pardo de Beira, no seu día xerente de área de Adif en Galicia e tamén responsable do servizo de Mobilidade da Deputación de Pontevedra.

Neste novo organigrama, Alfonso Ochoa amplía as súas responsabilidades, de director de Mantemento na rede convencional sur a director de toda a rede convencional --Adif unifica a parte norte e a meridional-- e a de alta velocidade, tamén baixo o paraugas de Pardo de Beira.

Ochoa, que chegou a declarar ante o primeiro instrutor, era director xeneral de Operacións e Enxeñaría cando se modificou o proxecto e responsable da Dirección Xeral de Explotación e Desenvolvemento de Infraestrutura no momento da desconexión do 'ERTMS'.

PREGUNTAS DE ELORZA

Precisamente o socialista Odón Elorza preguntou o pasado 22 de febreiro por escrito ao Goberno no Congreso polo cargo ou responsabilidade que ocupa na actualidade Cortabitarte.

Extremo sobre o que non solicitou de momento resposta, a diferenza da súa cuestión por se "ten intención de dar cumprimento" ao informe da Axencia Ferroviaria Europa e ao pronunciamento da comisión de peticións do Parlamento Europea "para reabrir a investigación técnica sobre as causas do accidente do tren Alvia".

A este respecto, o Goberno central insiste en que o Ministerio de Fomento "non pode ditar instrucións" á comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) "sobre o modo en que debe investigar" o sinistro ocorrido fai hoxe case catro anos na curva de Angrois, en Santiago.

"Nin, aínda menos, ordenarlle que deixe sen efecto o seu informe final e elabore outro novo", engade o Executivo, nunha resposta por escrito con data de 31 de maio, que recolle Europa Press.

O Executivo remítese á nota que fixo pública no seu día a CIAF, coa que defendía que o seu informe "respondía as esixencias legais e normativas", polo que non atopou "xustificada" a apertura dunha nova investigación.

"Considerando que a mesma foi exhaustiva e profundou de forma crítica en todos aqueles aspectos que se consideraron necesarios para cumprir cos obxectivos da investigación", apostila o Goberno na súa resposta.