"Ataque homófobo no que participou a alcaldesa de Forcarei"

O deputado do BNG por Pontevedra Luís Bará presentou diversas iniciativas co fin de que o Parlamento de Galicia declare "a súa máis enérxica condena" contra "as vexacións e humillacións homófobas" sufridas por un mozo, segundo recalca, nunha cea na que participaba a alcaldesa, Belén Cachafeiro (PP), acompañada da súa secretaria particular e persoal municipal.

Belén Cachafeiro | Fonte: Bené Riobo Wikimedia

Nun comunicado, o parlamentario explica que, na celebración do persoal municipal, a secretaria particular de Cachafeiro chamou a un mozo que se atopaba traballando na organización da festa do Orgullo.

Segundo relata, o obxectivo do requirimento ao mozo formaba parte dun reto no que se xogaba unha cea se un traballador do concello conseguía darlle un bico na boca ao mozo.

Estes feitos, asegura Bará, producíronse "nun ambiente de xoldra e burla" que acabou co devandito traballador do concello bicando ao mozo na boca. O propio mozo sacou á luz o ocorrido e "o ataque homófobo" do que foi obxecto.

Para o deputado do BNG, estes acontecementos supoñen "un acto grave e vexatorio contra unha persoa pola súa condición sexual", agravado por "a presenza e consentimento da máxima responsable do concello".

Por iso, insta o Goberno galego a condenar con firmeza este acto que contou --remarca-- "coa participación directa" da rexedora de Forcarei.