O sector do metal da Coruña afronta unha segunda xornada de folga este martes

O sector do metal da provincia da Coruña afronta este martes 27 de xuño unha segunda xornada de folga na que UGT, CC.OO. e CIG chaman a dar un apoio "masivo" á convocatoria.

O obxectivo é que a patronal desbloquee a negociación do convenio colectivo, "estancado desde hai meses", segundo censura Comisións. O paro terá continuidade a próxima semana, os días 4 e 5 de xullo.

CC.OO. valora como un "rotundo éxito" o desenvolvemento da anterior xornada, o xoves 22, cando as principais empresas e polígonos, segundo indica, "quedaron baleiros".

A CIG, pola súa banda, apunta ao despregamento de piquetes informativos nos principais polígonos da comarca coruñesa (Sabón, Pocomaco e A Grela) a partir das 6,30 horas.

RECLAMACIÓNS

UGT, Comisións e a central nacionalista critican que a patronal "se negue" a incluír aspectos como a subrogación do persoal, a articulación de mecanismos de "fiscalización" do labor das mutuas no tocante ao control da seguridade laboral e os acordos sectoriais como o das auxiliares de Navantia.

Tamén esixen unha cláusula de revisión salarial "que garanta o poder adquisitivo" por encima do IPC, a activación dos pluses de antigüidade e xefatura de equipo, un "maior control" sobre as ETT e chegar a unha porcentaxe "mínima" de contratos indefinidos do 60%.