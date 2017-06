O Congreso debate este martes se esixe ao Goberno que evite despedimentos tras a venda do Popular

A Comisión de Economía, Industria e Competitividade do Congreso debate este martes a proposición non de lei presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que insta o Goberno a que adopte todas as medidas necesarias para evitar que a absorción do banco Popular por parte do Banco Santander provoque despedimentos e peche de oficinas en municipios e áreas urbanas con "insuficiencia de servizos bancarios".

Na iniciativa lembran ao Executivo que, a pesar de asegurar no seu día que o rescate bancario non tería custo algún para o contribuínte, tanto o Santander como o Popular beneficiáronse de axudas a través de créditos fiscais.

A proposición non de lei, asinada pola deputada de En Marea Yolanda Díaz, insta o Goberno a que adopte as medidas necesarias para que este proceso de "compra e absorción" non requira "de ningunha achega financeira de fondos públicos en forma de axudas ou recoñecemento de obrigacións de ningún tipo".

Ademais de evitar os despedimentos, a deputada galega urxe a evitar "o empeoramento das condicións laborais dos persoais", así como articular medidas para "esclarecer as posibles responsabilidades de calquera tipo en que puidesen incorrer os equipos directivos da entidade".

PERIGA A ACCIÓN SOCIAL DO BANCO PASTOR

Así mesmo, tamén destaca a delicada posición que queda unha das filiais do Popular, o Banco Pastor, tamén absorbida no proceso, que conservaba marca e estrutura a pesar de estar integrada desde 2011. Díaz destaca que en Galicia esta entidade é a segunda por número de clientes, cotas de depósitos, créditos e número de empregados.

Neste sentido, advirte de que o fin da súa marca, anunciado polo propio Santander, "pode supor a extinción definitiva dun sistema financeiro propio, o de Galicia, cunha vinculación histórica co desenvolvemento económico do territorio".

Doutra banda, Díaz tamén alerta da perda de peso que tiveron, despois deste tipo de fusións e absorcións nos últimos anos, as fundacións sociais das entidades financeiras, centrándose nesta ocasión na incógnita de que sucederá coa Fundación Barrié, que dedicou os seus 50 anos de existencia, defende, "á mellora das condicións sociais e económicas con notables desenvolvementos nos ámbitos da educación, a ciencia, a acción social, o patrimonio e a cultura".

Por iso, na súa iniciativa insta o Goberno a "articular as oportunas medidas para que a Fundación Barrié teña unha adecuada cobertura por parte da Fundación Banco Santander para dar continuidade á súa actividade nas mellores condicións posibles".