GaliciaTic potencia na súa décimo quinta edición a presenza dos mozos no sector tecnolóxico

Máis de 200 persoas participan no arranque desta semana --luns e martes-- no XV GaliciaTic de emprendemento no sector tecnolóxico, en Santiago, que busca, nesta edición, potenciar a presenza dos mozos no sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC).

Acto Inaugural do XV GaliciaTic na Cidade da Cultura | Fonte: Europa Press

Baixo o slogan 'Talento e innovación na era dixital', GaliciaTic volve á Cidade da Cultura coa intención de "divulgar tendencias, conectar talento e estimular o emprendemento no sector das novas tecnoloxías".

"Este evento eríxese como un escaparate para empresas e profesionais, que desenvolven o seu labor profesional neste ámbito de actividade, e como unha oportunidade para o debate e o intercambio de ideas sobre o estado do sector", especificou.

Neste sentido, o codirector do evento Miguel Merino explicou, en declaracións a Europa Press, que se trata dunha convención "veterana" que naceu no ano 2003 coa intención de "traer a Galicia as tendencias do mundo do TIC".

Supón para todos os participantes, un achegamento ao panorama "máis actual das tecnoloxías, que xeran oportunidades para as empresas galegas".

UNHA XORNADA PARA CONECTAR TALENTO

Durante a segunda xornada do GaliciaTic, que terá lugar este martes desde as 10,00 horas ata as 17,00 horas, poranse en marcha diferentes actividades cuxo obxectivo é "conectar talento e potenciar a inclusión de mozas no sector tecnolóxico".

É por iso que, entre outras actividades, levarán a cabo competicións de enxeñaría, a partir das 10,00 horas, nas que diferentes equipos disporán de seis horas para resolver problemas relacionados coa programación e o deseño de aplicacións.

Porase en marcha o programa 'Talento.Gal', unha acción desenvolvida pola Asociación de Empresas de Tecnoloxía de Galicia (INEO), cuxo obxectivo será "xerar sinerxías e abrir vías de colaboración de alto nivel entre o tecido empresarial galego da área tecnolóxica".

Ademais, levarán a cabo relatorios e mesas de debate con empresas deste sector ao longo do día. A clausura está prevista para as 17,00 horas e nela está previsto que participe o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde.

QUINCE ANOS DE CAMBIO

Desde a súa primeira edición, celebrada no ano 2003, GaliciaTic viviu os cambios tecnolóxicos "máis importantes" que a sociedade experimentou, explicou Merino.

"Desde entón, as empresas tomaron conciencia daquela situación e transformáronse dixitalmente", recalcou, á vez que expresou que as entidades se centran agora en "a conectividade, a robotización dos produtos e a intelixencia artificial".