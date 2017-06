As bandeiras 'Q' ondearán en 236 praias e 19 instalacións náutico-deportivas, 18 en Galicia

A secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, lembrou a "aposta en firme" do Goberno español pola calidade e a excelencia turística española, tras participar na X edición das bandeiras 'Q' de calidade turística a 236 praias e 19 instalacións náutico-deportivas que lucirán este verán o distintivo outorgado polo Instituto para a Calidade Turística (ICTE).

Por iso puxo en valor o cambio rexistrado nos últimos anos desde un modelo tradicional cara a un modelo turístico baseado en "a innovación, o coñecemento, a tecnoloxía a sustentabilidade e a accesibilidade".

Este ano certificáronse o mesmo número de praias e instalacións que durante 2016 por parte do ICTE, presidido por Miguel Mirones, que lucirán a bandeira 'Q' que certifica que cumpren cos esixentes criterios de calidade, seguridade, rigorosidade e profesionalidade na xestión e nos servizos que ofrecen.

Nesta edición foron certificadas un total de 236 praias, situadas en 10 comunidades autónomas e unha cidade autónoma, e 19 instalacións naútico-deportivas localizadas en tres comunidades autónomas.

ANDALUCÍA, COMUNIDADE VALENCIA E MURCIA, Á cabeza.

En 2017, Andalucía mantívose como a rexión con máis praias certificadas, sumando 85 areais recoñecidos coa 'Q' de calidade, seguida de Comunidade Valenciana e Murcia, con 50 e 37, respectivamente. Baleares e Galicia contan con 18, Cataluña con 12, Cantabria con 10, Asturias con seis, Ceuta con dous e Canarias e País Vasco cunha cada unha.

En canto ás instalacións náutico-deportivas certificadas, este ano mantivéronse 19 instalacións coa bandeira 'Q' de calidade.

O evento, que tivo lugar na sede do Ministerio de Industria, Turismo e Axenda Dixital contou coa presenza do presidente do ICTE, Miguel Mirones e o director xeral de Turespaña, Manuel Butler, así como alcaldes, concelleiros de turismo, praias ou medioambiente das diferentes instalacións premiadas.

Durante a entrega das bandeiras presentouse a canción de 'A praia' da cantante sevillana Jessica Canovas, coñecida como 'A Flaka', e tívose un especial recordo para a zona de Matalascañas, Moguer e o Parador de Mazagón (Huelva), que está a sufrir na súa contorna un grave incendio nas últimas horas que ameaza a zona de reserva natural do Parque de Doñana.

"O FUTURO DE ESPAÑA CHÁMASE TURISMO".

"Cremos que o futuro de España chámase turismo", afirmou Asían, quen anticipou que tras os bos datos rexistrados no primeiro cuadrimestre do ano con 20 millóns de visitantes internacionais e máis de 20.000 millóns de euros en gasto, todas as previsións apuntan a que este ano se baterán novas marcas turísticas.

Durante a súa intervención, a responsable de Turismo lembrou que España foi elixido como o país máis competitivo do mundo en materia turística por segunda vez consecutiva "o que supón un recoñecemento a todas as administracións públicas españolas e ao sector privado".

Na súa opinión este logro foi posible entre outras razóns por ter unha oferta de calidade enfocada en excelentes servizos e infraestruturas. Agarraban destacou que estes galardóns premian a aquelas praias e instalacións náutico-deportivas que consolidan esa oferta.

Doutra banda, a secretaria de Estado de Turismo sinalou que España quere seguir sendo líder en materia turística. "Non queremos perder ese primeiro posto", afirmou engadindo que as políticas do Executivo oriéntanse a unha estratexia cosmopolita dirixida a colectivos de turistas que xeren máis rendibilidade económica e social aos destinos.

MANTER A DOTACIÓN ORZAMENTARIA.

Do seu lado, o presidente do ICTE, Juan Mirones, lembrou o bo momento turístico que está a vivir España ao tempo avogou porque se manteña e mesmo se incremente a dotación presuposta ao sector para que este continúe sendo un dos motores económicos máis importantes do país.

"O que funciona ben non se toca", asegurou o presidente o ICTE engadindo que o turismo debe manter o nivel orzamentario que tiña para desenvolver unhas adecuadas políticas.

Na súa opinión, é "imprescindible" apostar por manter no tempo as boas cifras do sector e buscar un bo posicionamento do país de face ao futuro. "Un sector como o turismo que foi o tractor da recuperación económica en España merécese un tratamento en correspondencia por quen decidan a política de investimento orzamentario", argumentou Mirones.

10 ANOS DA MARCA 'Q' DE CALIDADE.

Mirones lembrou o dez anos de historia das bandeiras 'Q' de calidade turística que no primeiro ano rexistrou un total de 70 praias que se viron elevadas ás 236 actuais e que finalizará o verán cun total de 240 praias.

"Isto deixa claro a importancia da evolución da certificación deste sector de praias e a importante presenza conseguida en todo o territorio internacional", afirmou.

Tamén subliñou o crecemento, aínda que máis moderado, das estacións náuticas deportivas que creceron desde as dúas certificacións no primeiro ano ata as 19 actuais.

A 'Q' de calidade turística que ondeará este verán nas praias e instalacións náutico-deportivas certificadas recoñece o esforzo realizado por concellos, traballadores públicos e técnicos para adaptarse ao sistema de calidade turístico español. As normas de calidade turística do ICTE, tanto de praias como de instalacións náutico-deportivas, foron a base para as normas internacionais ISO.