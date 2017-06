Feijóo anuncia que o primeiro centro integral de saúde de Galicia construirase en Lugo, no antigo Hospital Xeral

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este luns que o "primeiro centro integral de saúde" da comunidade construirase na cidade de Lugo, nas instalacións do antigo Hospital Xeral Calde, no barrio da Residencia.

Feijóo anuncia en Lugo o primeiro centro integral de saúde de Galicia | Fonte: Europa Press

Feijoo trasladouno nun acto onde se deron cita algo máis dun centenar de persoas no salón de actos do edificio administrativo de Lugo e escoltado polo delegado da Xunta, José Manuel Balseiro, e os conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez, e Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. Tamén acudiu a alcaldesa lucense, Lara Méndez.

Neste escenario, avanzou que, "no mes de setembro", á espera dos informes favorables do Concello de Lugo e Patrimonio, prevé poder licitar a relación do proxecto construtivo antes de facer o propio coas obras.

Segundo os seus cálculos, se non hai atrasos nas autorizacións preceptivas, as obras poderían estar finalizadas a finais de 2019 e a actividade asistencial retomaríase a principios de 2020.

"Hoxe presentamos, por tanto, un novo impulso para o antigo hospital materno infantil, un impulso para os comercios e os veciños da zona, e un novo impulso para a sanidade pública lucense. Hoxe presentamos o primeiro centro integral de saúde que imos facer en Galicia", proclamou, entre aplausos dos presentes.

CENTRO DE SAÚDE MENTAL

Feijóo subliñou que, coa devandita "rehabilitación" do Materno-Infantil (nas instalacións do vello Xeral), "os lucenses disporán no mesmo edificio de todos os servizos que se necesitan desde o punto de vista do "primeiro nivel da sanidade".

Así, detallou que contará "cun centro de atención á saúde mental, a base do 061, un punto de atención continuada (PAC) que funcionará as 24 horas e un moderno centro de saúde".

En canto ao PAC, o presidente da Xunta precisou que se trasladará o Punto de Atención Continuada que estaba en Fingoi, "con novos servizos como radioloxía".

CENTRO DE SAÚDE

En canto ao centro de saúde, dará servizo a "máis de 30.000 persoas" que agora utilizan o do barrio da Milagrosa, na rúa Río Ser e que foi obxecto de demanda por distintos grupos da oposición, en canto a este traslado.

O presidente da Xunta calculou que esta infraestrutura "ten un custo de entre sete e oito millóns de euros, que supón máis de 5.600 metros cadrados de actividade sanitaria". "Será, sen dúbida, o maior centro non hospitalario que fixemos no Sergas nos últimos anos", dixo.

"Supón a concentración dos servizos sanitarios non hospitalarios na cidade de Lugo. Estou convencido que isto suporá un antes e un despois para este barrio (o da Residencia)", subliñou.

OUTRAS INFRAESTRUTURAS

Tamén deu a entender que se podería dotar doutras infraestruturas aos edificios que coroan o vello hospital, hoxe practicamente abandonados, podendo ir aí unha nova residencia de anciáns para a cidade.

Aínda que este paso, remarcou, depende da aprobación e da cesión que se logre do Ministerio de Sanidade. Tamén se ten apuntado á construción dunha comisaría de Policía.