Desconvocada a folga indefinida en Denso tras chegar a un acordo sobre o novo convenio colectivo

O comité de empresa de Denso Sistemas Térmicos, liderado pola CIG, desconvocou a folga indefinida que estaba previsto que arrincase este mesmo luns, despois de que a dirección e os traballadores da compañía acordasen un novo convenio colectivo con vixencia para o próximos tres anos.

Segundo informaron a Europa Press fontes do sindicato nacionalista, o novo texto contempla un incremento de salario dun 1 por cento para cada ano de vixencia do convenio, unha paga extra equivalente ao 100% do salario, creación de 40 postos indefinidos e rotación de catro postos de traballo en dúas horas --para evitar efectos negativos dos traballos mecánicos--.

Tras este acordo, froito das negociacións que se prolongaron durante este fin de semana, someteuse a votación continuar coa folga indefinida, que ía comezar ás 6,00 horas deste luns pero non arrincou ao estar 275 traballadores a favor da desconvocatoria da mobilización e 39 en contra.

O persoal acordara mobilizarse para denunciar "incumprimentos" do convenio colectivo e a paralización na negociación do novo convenio, posto que despois de 14 reunións coa dirección non se rexistraron "avances" e seguían habendo "escollos", entre eles, relativos á subida de salarios.

Denso é unha multinacional de Toyota e unha das súas filiais é Denso Sistemas Térmicos España, que fabrica sistemas de climatización para, entre outros construtores, a factoría de PSA Peugeot Citroën en Vigo.