O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, sostivo que o rescate dos bancos italianos Popolare dei Vicenza e Veneto Banca é un caso "absolutamente diferente" ao vivido polo Banco Popular e valorou que o sistema financeiro español está na actualidade "saneado".

De Guindos asistiu este luns a Getxo (Biscaia), onde mantivo unha reunión con representantes do Círculo de Empresarios Vascos. Na cita estivo acompañado do delegado do Goberno no País Vasco, Javier de Andrés, e do presidente do PP de Euskadi, Alfonso Alonso.

En declaracións aos medios de comunicación, o ministro foi cuestionado polas medidas adoptadas polo Goberno italiano para liquidar os bancos Popolare dei Vicenza e Veneto Banca, en virtude da lei nacional de insolvencia do país transalpino.

Tras advertir de que o tamaño de ambas as entidades era aproximadamente "a metade do Banco Popular", o ministro defendeu que o que fai Italia é "o que fixo España en 2012: inxectar diñeiro público, reestruturarnos e, dalgunha forma, sanear o sistema financeiro".

"Italia está a facelo agora e a reestruturación é imposible sen axudas públicas", afirmou, para engadir que se trata dun caso "absolutamente diferente" ao vivido polo Banco Popular onde "non houbo ningún tipo de axuda pública".

"Iso ocorre xa que o resto do sistema financeiro español está saneado e as perspectivas de crecemento en España son boas. No caso de Italia non hai crecemento económico e niso tivo que ver o atraso en canto á reestruturación e saneamento do seu sistema bancario", valorou.

Por todo iso, manifestou que a medida aplicada polo Estado italiano é "positiva", xa que, de non levalo a cabo, o crecemento económico do país transalpino "non se produciría".