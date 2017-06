CC.OO. CIG e CUT en PSA en Vigo chaman a concentrarse o sábado e a non traballar o día 8 ante o aumento de produción

CC.OO., CIG e CUT en PSA Peugeot Citroën en Vigo acordaron convocar ao persoal da factoría a concentrarse este sábado, día 1, e a non acudir voluntariamente a traballar o seguinte día 8 ante "a inmobilidade da dirección" respecto da oposición destes sindicatos ao aumento de produción na liña 1 "sen as medidas básicas e necesarias".

En concreto, as centrais sindicais piden garantir unha redución das cargas de traballo, unha mellora no equilibrado das reparticións creando máis postos na liña, e concretar o incremento dos descansos mentres dure a nova cadencia --que supón construír ata nove vehículos máis en cada un das quendas--.

Neste contexto, despois de que "a dirección non quixo celebrar a reunión para acordar as demandas dos traballadores", este mesmo luns remitiron un escrito ao servizo de solución de conflitos do Consello Galego de Relacións Laborais para que inicie un procedemento de conciliación-mediación neste caso.

Ademais, e "como paso previo a medidas máis drásticas", os tres sindicatos convocaron unha concentración na portaría principal da fábrica ás 11,30 horas deste sábado, e fixeron un chamamento aos traballadores do sistema uno para que non acudan voluntariamente a traballar o 8 de xullo.

"Non queremos que este conflito nos leve a paralizar a produción do centro no mes de xullo, pero se a dirección non reconsidera a súa posición, o tres centrais sindicais non dubidaremos en incrementar a dureza das medidas", selaron.