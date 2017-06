Rural.- O Pladiga recolle este ano un medio aéreo menos para a campaña de alto risco de incendios

O Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de 2017 conta cun total de 17 medios aéreos da Xunta para a campaña de alto risco --que arrinca o 1 de xullo--, o que supón un menos que os 18 que se prevían en 2016.

Un helicóptero participa na extinción do incendio de Ou Barco | Fonte: Europa Press

Tamén en anos como 2013, 2014 e 2015 o plan de loita contra o lume recollía 18 medios aéreos do Goberno galego, por aquel entón ampliables ata 20.

Así figura no borrador do Pladiga deste ano, ao que tivo acceso Europa Press, presentado este luns ante o Consello Forestal e que será aprobado no Consello da Xunta deste xoves.

Desta forma desaparecen os cinco avións da Xunta que se estipulaban o ano pasado --catro de carga en terra e un de coordinación e vixilancia--, aínda que suma catro helicópteros respecto de 2016 --tres máis de tipo lixeiro e un máis de coordinación--.

Con todo, en 2016 o concurso para contratar ese cinco avións de loita contra o lume quedou deserto, polo que tiveron que ser substituídos por catro helicópteros.

En total, no período de alto risco en Galicia haberá nove helicópteros de tipo lixeiro, cinco de tipo medio, dous de coordinación e un de modalidade Puma, ata un total de 17. En 2016, o fixado eran cinco avións --catro de carga en terra e un de vixilancia--, seis helicópteros de tipo lixeiro, cinco de tipo medio, un de coordinación e un Puma, ata un total de 18.

CAMBIOS POR PROVINCIAS

Por provincias, en Lugo os cambios nos medios aéreos da Xunta son do seis que se recollía en 2016 --dous avións de carga en terra, xunto a dous helicópteros lixeiros, un helicóptero tipo medio e outro de coordinación-- pásase a catro en 2017 --tres helicópteros lixeiros e un de tipo medio--

En Pontevedra gáñase un medio aéreo ata cinco, fronte ao catro de 2016. A repartición de 2017 é: dous helicópteros de tipo lixeiro, dous de tipo medio e un de coordinación. En 2016 eran: un helicóptero de tipo lixeiro, dous de tipo medio e un de coordinación.

Ourense continúa con seis medios aéreos da Xunta, aínda que con cambios. En 2016 era: dous avións de carga en terra, dous helicópteros lixeiros, un de tipo medio e un Puma. En 2017 a repartición é: tres helicópteros lixeiros, un de tipo medio, un Puma e un de coordinación. Na Coruña mantéñense dous helicópteros --uno de tipo medio e outro lixeiro--.

Na súa comparecencia de finais de 2016 para presentar os orzamentos deste ano, a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, xa avanzou que en 2017 primaríase o uso de helicópteros fronte a avións de carga en terra na loita contra os incendios forestais, posto que a Xunta defende que son máis operativos á hora de recargar auga.

Xunto a isto, no plan de loita contra o lume mantéñense os mesmos medios do Estado, que son nove, ampliables ata un total de 12. Aquí, haberá entre dous e tres avións anfibios, entre dous e catro helicópteros de vixilancia, dous avións de carga en terra, dous helicópteros Sokol Brif-A e unha Unidade Móbil de Meteoroloxía e Transmisións (UMMT).

Pola súa banda, no Pladiga figura que Galicia contará coa mesma cifra de persoal que en 2016, de 5.767 traballadores --ampliable ata 7.000 persoas--, dos cales 2.629 son de concellos, parques comarcais e municipais (un 45,6%).

AUMENTO DE PARROQUIAS DE ALTA ACTIVIDADE INCENDIARIA

Por outra banda, no Pladiga deste ano figura que se aumentan as parroquias de alta actividade incendiaria (PAAI) ata 73, fronte ás 67 identificadas en 2016.

En detalle, incorpóranse oito parroquias --seis da provincia de Ourense, unha da Coruña e unha de Pontevedra--, mentres desaparecen da listaxe un total de dous --una en Ourense e unha en Pontevedra--. Con todo, en 2014 eran un total de 79, o que supón seis menos en 2017.

Así, as oito novas parroquias de alta actividade incendiaria son: Ribasieira, no Concello de Porto do Son; Saiar, en Caldas de Reis; Xurenzás, en Boborás; parroquia de Ourense na capital da provincia; Sobradelo, en Carballeda de Valdeorras; Vences, en Monterrei; Bousés, en Oímbra; e A Fraga, en Lobeira;

As dúas parroquias que desaparecen da listaxe son: Castro de Escuadro (Santa Baia), no Concello de Maceda; e parroquia das Neves, no municipio das Neves.

Neste 2017 figuran 47 parroquias (PAAI) da provincia de Ourense; 14, en Pontevedra; 10, na Coruña; e dous, en Lugo.