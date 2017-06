A conselleira do Mar, Rosa Quintana, trasladou este luns á Unión Europea a necesidade dunha maior "axilidade administrativa" para que os fondos europeos "poidan chegar da maneira máis áxil posible aos posibles promotores de proxectos", ao mesmo tempo que mostrou a súa confianza en que o sector pesqueiro "salga gañando" coa reforma da política comunitaria de cohesión.

"Tamén o que viñemos pedir desde Galicia, e é algo que compartimos con practicamente todas as rexións, é maior axilidade administrativa para que os fondos cheguen de maneira máis áxil aos posibles promotores de proxectos", afirmou en declaracións aos medios tras participar nun foro sobre a política europea de cohesión en Bruxelas.

Quintana detallou que cando se demanda "flexibilidade e simplificación administrativa" refírase a que existan unhas regras e un protocolo de actuación sinxelo, que "coñeza todo o mundo" e que permita comprobar "se o solicitante cumpre ou non cos requisitos para ser beneficiario das axudas".

"Creo que iso axudaría moito na xestión, daría axilidade á tramitación administrativa e faría que progresásemos máis rápido no desenvolvemento dos proxectos", defendeu.

A conselleira do Mar destacou que o feito de que se convidou a Galicia a este foro demostra a "potencia pesqueira" da rexión e que Galicia "está a facer as cousas en liña co deseñado na UE".

Neste sentido, apuntou que "a mellor forma de xestionar os fondos europeos é a través da cooperación e da cogobernanza co sector", liña na que transcorren os proxectos que presentou, a existencia de grupos de acción local de pesca e a estratexia de "crecemento azul" do Porto de Vigo.

Sobre esta segunda estratexia, Quintana explicou que xa hai definidos proxectos que representan un 20% do total dos fondos solicitados, que ascenden a un montante de 207 millóns de euros.

Preguntada pola reforma da política de cohesión da UE que a Comisión Europea presentará nos próximos días, a conselleira sinalou que "non hai que ser pesimista" e lembrou que Galicia está "nunha situación moi boa", crecendo en materia de emprego e facturación e obtendo "resultados positivos".

"Entendemos que os encargados da xestión temos que ser suficientemente responsables, buscar se os fondos que temos que xestionar responden ou non ás necesidades do sector para o que estamos a traballar. Creo que se abrirán mesas de debate, pero espero que o sector pesqueiro salga gañando", opinou.

Quintana afirmou que pode coincidir na necesidade de revisar a política de cohesión, así como co feito de que "habería que traballar buscando resultados en lugar de facturas". "Pode ser unha fórmula", expresou.

Doutra banda, a conselleira descartou que a Xunta vaia a apoiar o recurso da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) para pedir compensacións polas perdas ocasionadas polo plan de xestión do Cantábrico Noroeste de 2013.

"Neste momento os datos cantan bastante. Desde o ano 2012 todos os anos incrementáronse tanto as descargas como a facturación destas descargas. O ano 2016 foi un ano de vendas histórico dos últimos 20 anos", defendeu.

"Se Acerga entende que se viron prexudicados nos seus intereses paréceme lóxico que recorran pero desde a administración autonómica entendemos que sucedeu o contrario. Galicia conseguiu máis capacidade de pesca nestes últimos anos", explicou.