Bombeiros de Vigo rescatan a un traballador que nun barco atuneiro golpeouse na cabeza tras caer desde unha altura

Efectivos de Bombeiros de Vigo, do parque de Balaídos, rescataron na tarde deste luns a un home que, cando traballaba no interior dun barco atuneiro, caeu desde unha altura de tres metros e golpeouse na cabeza.

Tal e como informaron a Europa Press fontes de Bombeiros, sobre as 18,25 horas recibiron un aviso do 112 e outro dun particular de que houbera un accidente laboral nun barco atracado no peirao de Bouzas, concretamente nun atuneiro chamado 'Pont Saint Louis'.

Supostamente, o home, empregado da empresa Sonaga S. L., atopábase traballando nunha cuba no interior do buque e, cando ía saír, caeu cara atrás desde unha altura de tres metros, dándose un golpe na cabeza.

Os efectivos de bombeiros sacaron ao traballador da cuba en estado consciente pero alterado, e conducíronlle ata a ambulancia medicalizada, que lle trasladou ata un centro hospitalario.