A segunda edición do Novos Cinemas contará con 40 films, unha nova sección e unha retrospectiva sobre Matías Piñeiro

O festival Novos Cinemas, que se celebrará en Pontevedra entre o 27 de xuño e o 2 de xullo, contará con 40 films e unha nova sección competitiva.

Esta segunda edición do festival dedicaralle unha retrospectiva ao director Matías Piñeiro, referente do novo cinema arxentino e autor de obras como 'A princesa de Francia', que ofrecerá o seminario '36 leccións de cinema'.

Na súa sección oficial, Novos Cinemas continúa con nove películas en competición das que dúas teñen procedencia española.

Trátase de 'Os obxectos amorosos', de Adrián Silvestre, e 'Verán 1993', de Carla Simón, premiada nos Festivais de Berlín e Málaga, nunha cinta que o público galego poderá ver antes da súa estrea en cinemas.

Así, as outras sete cintas da sección oficial son: 'Bezbog', de Ralitza Petrova; 'I Tempi fellici verranno presto', de Alessandro Comodin; 'Le parc', Damien Manivel; 'Lumières d'été', de Jean-Gabriel Périot; 'Occidental', de Neïl Beloufa; 'Porto', de Gabe Klinger; e 'António um dois três', de Leonardo Mouramateus.

O Museo de Pontevedra acolleu este luns a presentación do programa do Novos Cinemas, nunha cita na que participaron a Ángel Santos e Suso Novás, membros da dirección do festival, así como a concelleira de Animación Sociocultural do Concello de Pontevedra, Carme da Silva; o deputado de Cultura e Lingua da Deputación de Pontevedra, Xosé Leal, e o vicerreitor do Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo, Juan Manuel Corbacho.

NOVA SECCIÓN E PRESENZAS GALEGAS

O director artístico de Novos Cinemas, Ángel Santos, encargouse de presentar a nova sección competitiva 'Latexos', concibida para achegar ao público un cinema "máis oculto e emocional, máis fráxil, pero tamén potente que merece ter unha cabida dentro das salas de proxección". Dentro desta sección competirán polo Premio Numax, que entregará a compostelá sala Numax.

As películas son: 'Unha Vez fomos salvaxes', da pontevedresa Carmen Belas; 'Pedra e paxaro', do colectivo Volga e estrea en España; 'Borrá todo o que dixen do amor porque non sabía ben quen era', de Guillermina Pico e estrea en España; e 'Comeza e termina' do director Bruno Delgado e en primicia mundial.

Así mesmo, Juan Manuel Corbacho remarca o "enorme talento que atesoura" o campus de Pontevedra e pon como exemplos os traballos 'Fulgor', de Iria Silvosa, así como 'Anverso', de Aldara Rogue, que foron seleccionadas como finalistas do Certame Universitario de Creación Audiovisual Suroscopia.

Pola súa banda, Xosé Leal puxo en valor o "labor formativo" do certame. O vicerreitor desvelou que 'Mimosas', do cineasta galego Óliver Laxe, será a encargada de clausurar este festival cunha proxección o 2 de xullo no Teatro Principal.

Ademais, o audiovisual galego estará presente tamén, entre outros, cos novos proxectos dos cineastas Diana Toucedo e Álvaro Fernández Pulpeiro.

CINEMA CLÁSICO, FAMILIAR E AO AIRE LIBRE

Novos Cinemas continúa cun espazo para o cinema clásico na súa sección 'Por primeira ou última vez', protagonizada nesta ocasión pola ópera prima do cineasta estadounidense Terrence Malick, 'Badlands', que contará tamén cunha clase maxistral sobre a película da man do crítico Carlos Losilla, membro do xurado do Festival.

Outra das persoas que compoñen o xurado oficial desta edición, Nely Reguera, será unha das protagonistas da sección #Baixoasestrelas, na que se proxectará ao aire libre a súa película 'María (e os demais)', un dos éxitos cinematográficos do cinema galego recente, para continuar cunha sesión de música a cargo de Aries, coa súa proposta de fusión de electrónica, pop e melodía.

O público familiar tamén poderá gozar da película de animación de 'A vida da Cabaciña', nunha sesión concibida para todos os públicos. Ademais, o festival volverá contar coa presenza de Otto Roca e Diego Calvín no taller infantil 'Luz-Tempo-Sol'.

Xa no #LAB, o programa dedicado a pór en contacto a asesores profesionais do sector e cineastas en cernes, os protagonistas serán Laia Alabart, Laura Rius e Marta Verheyen con 'O Jardí'; Hugo Amoedo, con 'Young Professionals'; Nico Martínez Millán, con 'Sós', e Guillermina Pico, con 'As Galaxias'.

MÁIS SEDES

Na rolda de prensa a edil Carme da Silva destacou a incorporación de novas actividades e novas sedes, o que considera un síntoma da "consolidación" do festival.

As sedes na cidade do Lérez serán: Teatro Principal, Casa da Luz, Casa das Campás, Museo de Pontevedra, Facultade de Belas Artes e Sede Afundación