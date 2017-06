A pensión media sitúase en xuño en Galicia en 777,34 euros, un 2% máis

A pensión media do sistema situouse en xuño en Galicia en 777,34 euros, o que supón un 2% máis que no mesmo mes do ano anterior, segundo os datos que publica este martes o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Persoas maiores, reunión de xubilados, charlas de xubilados, lectura | Fonte: Europa Press

En concreto, por provincias, na Coruña esta contía chegou a 819,47 euros, e en Pontevedra foi de 817,95 euros, mentres en Lugo quedou en 689,26 euros e en Ourense en 669,94 euros. A alza foi do 1,9% en todas as provincias excepto en Lugo, onde creceu un 2,1% con respecto a un ano antes.

O número de pensións, pola súa banda, ascendeu un 0,5%, ata 758.128, o que representa un 8% sobre o total do Estado, onde alcanzaron as 9.505.965. A pensión media galega é a segunda máis baixa do estado, por baixo de Extremadura.

Por tipo de pensión, a comunidade rexistrou 470.774 por xubilación, cun importe medio de 884,52 euros; 187.325 de viuvez, por 548,17 euros de media; 69.787 por incapacidade permanente, de 835,15 euros de media; 24.050 por orfandade, por 372,68 euros; e 6.192 en favor de familiares, por 481,31 euros de media.

DATOS ESTATAIS

A Seguridade Social destinou neste mes de xuño a cifra marca de 8.747,5 millóns de euros ao pago das pensións contributivas, un 3,02% máis que no mesmo mes de 2016.

O gasto global do conxunto de pensións chegou a superar o 8% interanual na antesala da crise (2008). Tras 14 meses subindo a taxas interanuais inferiores ao 3%, xa son catorce os meses consecutivos nos que se volveu a superar esta cifra. A taxa de xuño é lixeiramente superior á de maio (3,01%).

O número de pensións avanzou en xuño un 1,1% respecto ao mesmo mes de 2016, ata 9.505.965 pensións, novo máximo histórico.

Aínda que a taxa de crecemento interanual de xuño non é das máis altas dentro na serie histórica da última década, con ela xa se acumulan 17 meses consecutivos de crecementos superiores ao 1%. En termos mensuais, o número de pensións incrementouse un 0,2% en xuño.

A pensión media de xubilación situouse ao comezo do presente mes en 1.063,14 euros mensuais, un 2,01% máis que en igual mes de 2016.

Pola súa banda, a pensión media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares) situouse en xuño en 920,22 euros mensuais, o que supón un aumento interanual de case o 1,9%.