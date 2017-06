Os sindicatos de transporte destacan que o seguimento da folga de autobuses volve ser "case total e absoluto" en Galicia, cun alto incumprimento dos servizos mínimos, fixados para o 40% das liñas regulares.

Autobuses estacionados na folga | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, tanto Beatriz Meilán (UGT) como Marcos Pérez (CC.OO.) e Xesús Pastoriza (CIG) resaltaron que os traballadores secundan este martes o paro "segundo o previsto". Un seguimento "practicamente masivo" para Meilán, "case total e absoluto" segundo Pérez e de "case o 100%" en palabras de Pastoriza.

Os sindicalistas chaman a atención sobre que as cousas continuarán así as próximas horas --a folga está convocada para os martes e mércores, de maneira indefinida-- e "a situación vaise a recrudecer" de non mover ficha a Consellería de Infraestruturas.

Un departamento cuxa titular, Ethel Vázquez, mantén unha reunión de traballo esta xornada precisamente sobre o sistema de transporte escolar integrado co conselleiro de Fomento de Castela e León e outros cargos.

"Os traballadores están concienciados de que esta é a vía e de que vai ir a máis", aseverou o representante de Comisións, quen indica que "se algún" autobús sae este martes das cocheiras e das estacións galegas "é por obrigación" imposta polas súas empresas.

As principais estacións están "todas paradas", apunta o portavoz da central nacionalista, que fala de "moi pouco movemento" fóra delas.

NOVAS MOBILIZACIÓNS

Así as cousas, os sindicatos UGT, CC.OO. e CIG xa están en conversacións para analizar "novas mobilizacións" a partir do xoves, no caso de que non haxa un cambio de postura da consellería, á que esixen unha mesa de negociación a tres xunto á patronal. Infraestruturas, mentres, insiste en facer reunións bilaterais ao entender que os intereses das partes son distintos.

Tanto o portavoz de Comisións como a de UXT e o de CIG chaman a atención sobre unha nova xornada de folga "sen incidentes" e con normalidade en toda a comunidade.

ANUNCIO DAS FEDERACIÓNS

Pola súa banda, o tres federacións máis belixerantes co plan de reordenación da Xunta (Anetra, Fegabús e Transgacar, afectadas nun 90% polo documento) publican este martes un anuncio en prensa.

Nel, identifican "unha saída simple" para a folga, e replican á Xunta que "non houbo renuncia" dunhas 500 liñas, senón que estas "caducaron". "Nada se para en agosto se a Xunta quere", afirman, antes de insistir en que o plan "provocará despedimentos e precarización", é "simplemente un recorte máis" da administración e "condena ao peche ás pequenas empresas de autobús do rural".

Engaden que con el "o transporte escolar desaparece" e a Xunta "enfróntase a demandas masivas das compañías de transporte escolar". "Unha interminable sucesión de desatinos", resumo, antes de reiterar que "só con diálogo pódese avanzar".