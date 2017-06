Os grupos da oposición en Monforte de Lemos (Lugo) esperan que a moción de reprobación aprobada o luns pola maioría absoluta do pleno faga "reflexionar" ao alcalde, o socialista José Tomé, sobre a "actitude" que mantén.

José Tomé, alcalde de Monforte, na presentación da feira medieval

Así o manifestou a portavoz dos escindidos do BNG, Pilar López, quen pediu a Tomé Roca que "recapacite" polo "beneficio" de Monforte. É o mesmo que lle pediu durante o pleno a representante do PP, Julia Rodríguez Barreira: que faga "autocrítica".

Todos os partidos da oposición --PP, excindidos do BNG e Esperta Monforte--, agás o BNG, decidiron votar a favor desta reprobació. Pola súa banda, o único edil nacionalista que quedou no concello decidiu abterse dada a súa "coincidencia" parcial coas críticas a Tomé Roca.

Pola súa banda, en declaracións a Europa Press, o rexedor monfortino lamentou que as iniciativas da oposición unicamente busquen o "desgaste" do goberno local e lembrou que a reprobación "non ten efectos prácticos" nin é "vinculante".

Neste escenario, deixou claro que seguirá "traballando" polo seu municipio da mesma forma que o viña facendo, á vez que recomendou á oposición desempeñar o seu labor dunha maneira máis "útil" para os intereses dos veciños.

A modo de exemplo, Tomé Roca apostou por unir forzas para demandar a outras administracións que cumpran "os seus compromisos" coa capital de Lemos. Con todo, admitiu que os grupos están "no seu dereito" de facer o seu traballo como consideren.

PRIMEIRA REPROBACIÓN

Foron as súas declaracións despois de que os catro edís do PP que acudiron ao pleno (de cinco), os catro escindidos do BNG e a única de Esperta Monforte votasen conxuntamente a primeira reprobación que ten lugar nesta vila lucense. O concelleiro que se mantén no Bloque, Emilio Sánchez, optou pola abstención e os cinco representantes socialistas que acompañan ao rexedor rexeitaron a iniciativa.