A hora extra en Galicia sitúase entre 22 e 23 euros, por encima da media estatal

A hora extra en Galicia sitúase entre os 22 e os 23 euros, do mesmo xeito que en Asturias, Navarra, Cantabria, Cataluña e Castela e León, por encima da media nacional que está en 21,30 euros, segundo un informe de Randstad realizado a partir da Enquisa Trimestral de Custos Laborais e da Enquisa de Poboación Activa (EPA), ambas as publicadas polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En concreto, o custo da hora extra en Cantabria é de 22,97 euros, o que a sitúa como a sexta autonomía onde é máis elevado.

En conxunto, as horas extra custan ás empresas galegas máis de 121 millóns de euros. Co custo actual que supoñen as horas extra remuneradas, en Galicia poderíanse realizar 3.935 contratos a tempo completo e 625 a tempo parcial cun ano de duración.

Por comunidades autónomas, País Vasco é a comunidade onde máis cara sae a hora extra ás empresas, por encima dos 28 euros, seguida de Castela-A Mancha e A Rioxa, que superan os 24 euros. Entre os 21 e os 22 euros figuran Andalucía e Murcia.

Por baixo da media nacional sitúanse Baleares, Comunidade Valenciana, Estremadura e Aragón, todas elas con custos de entre os 19 e os 20 euros por hora extra, e Canarias e Madrid, comunidades co custo máis baixo, con 18,95 e 18,10 euros, respectivamente.

CUSTO ÁS EMPRESAS ESPAÑOLAS

As horas extraordinarias custaron ás empresas españolas 2.845 millóns de euros en 2016, cifra un 6,2% superior á de 2015 e a máis elevada desde o exercicio 2010, cando se superaron os 2.900 millóns de euros.

De acordo cos cálculos de Randstad, co que custaron as horas extra en 2016 as empresas poderían realizar 92.482 contratos no ano. Seguindo o actual esquema de distribución no mercado laboral, onde o 84% dos empregados traballan a tempo completo e case o 16% a tempo parcial, os contratos realizados co diñeiro gastado en horas extra repartiríanse en 78.382 contratos a tempo completo e 14.100 a tempo parcial, en ambos os casos dun ano de duración.

No período 2008-2016, o custo acumulado das empresas en horas extraordinarias roza os 25.000 millóns de euros, o equivalente a máis de 800.000 empregos.

Para realizar estes cálculos, Randstad tivo en conta o custo medio de cada hora extra, que para 2016 situouse nunha media de 21,30 euros, un 0,5% máis que en 2015, así como o volume de horas remuneradas efectuadas, que en 2016 situouse en 133,8 millóns, con 7,29 horas por cada traballador ocupado.

Segundo Randstad, o diñeiro destinado en 2016 a remunerar as horas extra en Cataluña equivalería á contratación de 20.000 profesionais durante un ano, máis de 17.000 deles a tempo completo.

En Madrid, Andalucía e Comunidade Valenciana, esta cifra sitúase entre os 10.000 e os 12.000 empregos, superando en todos os casos os 8.500 empregos a tempo completo.

AUMENTO DO TRABALLO

"As horas extra remuneradas son a opción adecuada para as compañías cando teñen un aumento da produción puntual, pero non poden ser unha saída para evitar o aumento do persoal. Unha ampliación continuada da xornada laboral dos traballadores a través deste tipo de horas leva un descenso na produtividade", subliñou o director de Relacións Institucionais de Randstad, Luís Pérez.

Deste xeito, no caso dun aumento do traballo de maneira continuada, Randstad recomenda ás empresas a incorporación de traballadores a xornada parcial ou para un período determinado de tempo ou o uso de contratos temporais ou empresas de traballo temporal.