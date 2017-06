O gasto medio por fogar galego caeu uns 90 euros en 2016 con respecto ao ano anterior, ata 26.291 euros

O gasto medio por fogar caeu en Galicia en 2016 uns 90 euros, ata 26.291,11 euros, o que supón unha leve caída inferior ao 0,5% en relación aos 26.381,32 do anterior exercicio, segundo a 'Enquisa de Orzamentos Familiares' que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No que respecta ao gasto medio por persoa, sobe ata 10.605,80 euros fronte aos 10.549 euros computados en 2015, o que representa unha subida duns 57 euros.

O gasto medio por fogar en Galicia sitúase por baixo da media estatal, onde este subiu un 2,6% en 2016, ata 28.200 euros, rexistrando o seu segundo aumento anual consecutivo e o maior desde 2007.

En termos constantes, é dicir, eliminando o efecto dos prezos, o gasto medio por fogar creceu un 3,5% en 2016. Pola súa banda, o gasto medio por persoa avanzou un 3% en termos correntes, ata os 11.312 euros, cun incremento do 3,9% a valor constante.

Na maior parte dos grupos analizados nesta enquisa incrementouse o gasto medio por fogar en 2016. O maior repunte foi para comunicacións, parcela na que as familias gastaron 882 euros de media, un 11,4% máis que en 2015, polo incremento nun 10,3% do gasto efectuado en servizos de telefonía e fax.

Séguenlle o grupo de mobles e artigos do fogar, cun aumento do gasto do 10,1% respecto de 2015, ata 1.283 euros de media anual; o doutros bens de servizos, onde as familias gastaron unha media de 2.215 euros, un 9% máis, debido á subida dos gastos en coidado persoal e seguros, e restaurantes e hoteis, que supuxeron un gasto medio de 2.780 euros, un 7,1% máis, pola subida nun 5,8% dos gastos en restauración e comedores.

En sentido contrario, os grupos nos que as familias recortaron os seus gastos en 2016 foron o ensino (-2,1%, cun gasto medio de 399 euros); a sanidade (-0,5%, cun gasto medio de 967 euros por fogar); vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles (-0,1%, cun gasto medio de 8.706 euros por familia), e alimentos e bebidas non alcohólicas, onde cada fogar gastou unha media de 4.123 euros, un 0,1% menos que en 2015.

OS GASTOS DA VIVENDA 'CÓMENSE' CASE UN TERZO DO ORZAMENTO

Durante 2016, os fogares dedicaron a maior parte do seu orzamento a tres grandes grupos: vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, con 8.706 euros, o 31% do orzamento total do fogar; alimentos e bebidas e non alcohólicas (4.123 euros, o 14,6% do orzamento), e transporte (3.264 euros de gasto medio, o 11,6% do orzamento total).

Dentro dos alimentos e bebidas non alcohólicas, os máis consumidos polas familias foron carne (3,3% do gasto total); pan e cereais (2,1%); peixe e marisco (1,8%), e leite, queixo e ovos (1,7%), mentres que no grupo de transportes destacou o gasto destinado a carburantes e lubricantes (3,9% do orzamento), automóbiles (3,1%) e mantemento e reparación de vehículos (1,8%).