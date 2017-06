O consumo enerxético de empresas industriais galegas caeu ata os 894,9 millóns en 2015, un 4,9% menos que en 2013

O consumo enerxético das empresas industriais galegas situouse ao redor de 894,9 millóns de euros en 2015, o que supón un descenso do 4,9 por cento con respecto a 2013, o último ano en que o Instituto Nacional de Estatística (INE) realizou a enquisa sobre consumos enerxéticos.

Traballador, fábrica, prezos industriais | Fonte: Europa Press

Segundo reflicten os datos do INE, o consumo enerxético das empresas industriais galegas supón o 8,2% sobre o total de España. E é que, no conxunto estatal, o consumo enerxético das empresas industriais alcanzou os 10.957 millóns de euros en 2015, un descenso do 1,2% con respecto a 2013.

O principal produto enerxético utilizado polas empresas industriais foi a electricidade, que representou un 56,4% do total, seguido do gas, co 31,4%, e os produtos petrolíferos (6,9%).

No últimos dez anos, a electricidade sempre foi o principal produto enerxético en canto a consumo, oscilando entre o 47,9% do total en 2005 e o 56,4% en 2015.

Pola súa banda, o consumo de produtos petrolíferos descendeu desde o 20,7% que representaba fai dez anos, ata situarse no 6,9% en 2015.

A INDUSTRIA DA ALIMENTACIÓN, A DE MAIOR CONSUMO

As ramas de actividade con maior consumo enerxético en 2015 foron a industria da alimentación, cun 15,7% do total, a metalurgia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaleaciones, co 15,6%, e a industria química, co 15,1%.

No lado oposto, as actividades con menor consumo foron a industria do tabaco (0,1%), a de confección de pezas de vestir (0,2%) e a de fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos (0,2%).

Por outra banda, o emprego de gas supuxo o 55,9% do total do consumo enerxético na área de coquerías e refino de petróleo, e o 47% na fabricación de produtos minerais non metálicos.

O consumo de produtos petrolíferos representou o 43,3% do total na rama de reparación e instalación de maquinaria e equipo, o 32,9% en industrias extractivas e o 24,3% en industria do tabaco.

Mentres, os consumos enerxéticos representaron o 3,3% do total das compras de bens e servizos realizados pola industria no ano 2015. As ramas de actividade con maiores porcentaxes foron as industrias extractivas, co 13,9% do total, e a de fabricación doutros produtos minerais non metálicos, co 13,4%.

Por comunidades autónomas, as de maior participación no total de consumos enerxéticos en 2015 foron Cataluña, co 22% do total, a Comunitat Valenciana (12,4%) e Andalucía (10,7%). Mentres, Illes Balears (0,3%), Canarias (0,5%) e A Rioxa (0,6%) foron as que tiveron menor peso.