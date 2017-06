Desinflan as rodas a unha decena de autobuses na estación de Ourense e deteñen a unha persoa

Ata once autobuses estacionados na terminal de Ourense ou que facían a súa chegada a esta localidade en cumprimento dos servizos mínimos nesta nova xornada de folga sufriron o desinflado das súas rodas.

Ademais, unha persoa participante nun piquete nesta cidade foi detida por danos materiais ao picar rodas dun autobús, segundo informan fontes do Concello a Europa Press.

Fontes da estación de buses ourensá sinalaron, pola súa banda, que, en concreto, as empresas cuxos vehículos se viron afectados son Monbus (6), Alfer (2), Arriva (2) e Abel González (1).

En calquera caso, as mesmas fontes apuntaron que o desinflado, que no caso dos autobuses de Alfer produciuse á súa chegada de Piñor e Santo Tomei e tras baixarse os usuarios, non implicou ningún altercado.