A Xunta instala paneis informativos en cidades e vilas para concienciar sobre a calidade do aire

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio destinará 24.000 euros para instalar dez novos paneis informativos para informar sobre a calidade do aire de Galicia e consolidar, deste xeito, a rede de observación de Galicia.

Contaminación por gases | Fonte: DUVI.

A previsión que manexa este departamento é colocar tres novos dispositivos nas estacións meteorolóxicas recentemente creadas nos concellos de Lalín, Xinzo de Limia e Ponteareas e renovar os que xa existían nas sete cidades galegas. “Con esta actuación preténdese ofrecer á cidadanía información actualizada diariamente e previsiblemente a cada hora sobre os índices de calidade do aire”, asegura este departamento.

Este sistema permite exercer un control constante arredor dos niveis de concentracións de substancias no ambiente tales como o dióxido de xofre, dióxido de azote, partículas de diámetro inferior a 10 micras, ozono e monóxido de carbono; e previr, así, posibles afectacións na saúde das persoas e no entorno.

“Bo nivel”

O último informe sobre calidade do aire publicado pola Consellería de Medio Ambiente constata que en Galicia non hai contaminación e o nivel é "moi bo". O documento avalía os datos contaminantes recollidos entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano pasado, a través da rede de 46 estacións de calidade do aire que existen na comunidade galega.

Os principais puntos de contaminación por CO2 en Galicia

Os valores de concentración de contaminantes no aire rexistrados nas estacións “cumpriron o ano pasado con todos os requisitos definidos pola lexislación aplicable para manter unha adecuada calidade do aire” nas súas principais aglomeracións (A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Vigo,Lugo e Ourense), así como nas zonas rurais e industriais.

Segundo a Xunta, todos os indicadores apuntaron á boa calidade do aire: dióxido de xofre, óxido de nitróxeno, partículas, ozono, monóxido de carbono, benceno, benzo(a)pireno, metais pesados (arsénico, cadmio, níquel e chumbo), fluoruro de hidróxeno e sulfuro de hidróxeno. A única excepción foi a estación da Torre de Hércules onde se superou o valor límite diario da partícula PM10. Segundo a Consellería de Medio Ambiente, débese a unha fonte natural, que emite aerosol mariño.

Novo rexistro de contaminación

Por outra banda, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) acaba de convocar outro concurso por case 220.000 euros sen IVE para a creación dun novo rexistro que permita o control e seguimento das instalacións onde se produzan emisións de compostos orgánicos coláticles á atmosfera debido a procedementos de fabricación e de traballo que utilicen cantidades importantes de disolventes orgánicos.

Así, crearase un novo rexistro PRTR ( Pollutants Release and Transfer Register) de Galicia que permita cumprir o regulamento europeo e a normativa española relacionada co Rexistro PRTR España. Este novo rexistro tamén controlará as emisións das instalacións afectadas polo catálogo de actividades potencialmente contaminantes á atmosfera (CAPCA), así como a tramitiación electrónica dos procedementos administrativos relacionados; a notificación e a autorización das instalacións que estean contempladas no catálogo CAPCA.