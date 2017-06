Desaloxan varias vivendas en Cangas (Pontevedra) ao incendiarse un coche nun garaxe

Un incendio declarado na mañá deste martes nun vehículo estacionado en Cangas (Pontevedra) obrigou a desaloxar ata a seis vivendas do edificio no que se atopaba o garaxe.

Segundo informou a Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o lume iniciouse ao redor das 8,30 horas da mañá no garaxe dun edificio da rúa de Logán, en Cangas.

Ata a zona foron mobilizados efectivos dos Bombeiros do Morrazo, Policía Local e Garda Civil, así como unha ambulancia do 061, aínda que ningunha persoa resultou afectada.

A importante cantidade de fume obrigou a desaloxar seis vivendas do edificio. As lapas calcinaron por completo o vehículo afectado, pero non se estenderon.