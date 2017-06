Angrois.-O xuíz pregunta á Axencia Ferroviaria Europea se era obrigatorio a análise integral de risco na liña

O xuíz Andrés Lago Louro, que instrúe a causa polo accidente do tren Alvia en Angrois que provocou a morte de 80 persoas e deixou a 144 feridos fai agora case catro anos, requiriu un informe á Axencia Ferroviaria Europea para que determine se a avaliación integral de risco era "normativa e/ou tecnicamente necesaria" na liña Ourense-Santiago, onde se produciu o descarrilamento.

O tren Alvia, instantes despois de descarrilar na curva de Angrois | Fonte: Europa Press

Ademais, nun auto con data de 26 de xuño ao que tivo acceso Europa Press, Lago Louro desestimou o sobresemento da causa que solicitaran tanto a representación procesual de Adif como a do cargo desta entidade pública empresarial investigado, Andrés Cortabitarte.

En concreto, o xuíz remítese a "as razóns que xustifican" a súa "imputación" expostas nun auto anterior, do pasado 10 de marzo, no que lle atribuíu 80 supostos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave e 144 de lesións pola falta dunha análise integral do perigo na liña --Cortabitarte foi director de Seguridade na Circulación de 2006 a 2013--.

En terceiro lugar, o instrutor fixa para o próximo 27 de xullo a ratificación dos informes entregados en xaneiro polos peritos Juan Carlos Carballeira e César Mariñas --considera innecesaria a comparecencia de José Manuel Lamela--.

Nun cuarto punto, establece estar "á espera do resultado" da resolución da Audiencia Provincial da Coruña con respecto á petición doutras dilixencias das partes. Entre elas, a plataforma de vítimas solicitou novas imputacións.

INFORME DA AXENCIA FERROVIARIA EUROPEA

En canto ao informe que solicita á Axencia Ferroviaria Europea, o maxistrado pregunta cuestións relativas á avaliación integral de risco, que é aquela en a que se estudan e ponse en relación os diferentes subsistemas ferroviarios --a vía, o tren, os métodos de freado e sinalización, entre outros--.

Quere saber que ha de entenderse por este concepto, se a liña Ourense-Santiago debía ter esa análise feita e se tería que terse en conta "a situación de perigo concretamente existente na curva en que se produciu o accidente".

Tamén, entre as cuestións ás que demanda dar resposta aos expertos europeos, expón se a análise era preceptivo "con carácter previo e con posterioridade" á posta en servizo da liña, "que ha de entenderse por cambio significativo" e se merece tal consideración a construción dunha nova liña de alta velocidade e como se determina o nivel de risco e a súa aceptabilidade técnica.

Reclama, igualmente, un pronunciamento sobre a exportación de riscos ao maquinista ou Renfe, e acerca de se debe terse en conta o factor humano na avaliación de riscos. Por último interrogante, traslada "se existe ou non un consenso técnico entre os expertos sobre a necesidade de protección das transicións significativas de velocidade mediante sistemas de control continuo ou puntual".

A RESPOSTA DA AXENCIA ÁS VÍTIMAS

O pasado 17 de novembro, a Axencia Ferroviaria Europea xa deu resposta a boa parte destas preguntas nunha comunicación por escrito coa plataforma de afectados o sinistro.

Este correo electrónico consta xa no sumario, pois foi achegado pola asociación de vítimas a principios do pasado abril, e nel os expertos europeos ditaminan que o risco na curva de Angrois "foi identificado" e o xestor da infraestrutura (Adif) tiña que xestionalo para reducilo, pero simplemente pasouno ao maquinista.

En concreto, Christopher Carr, o xefe da unidade de seguridade deste organismo, que axuda a integrar as redes ferroviarias europeas facendo que os trens sexan máis seguros, respondeu o presidente da plataforma de vítimas do accidente, Jesús Domínguez, que tanto a directiva de seguridade de 2004 como o regulamento para un método común de seguridade de 2009 son aplicables á liña Ourense-Santiago.

No seu escrito, ao que tivo acceso Europa Press, o responsable da unidade de seguridade da axencia subliñou, ademais, que o perigo de descarrilamento en curvas "foi coñecido polos enxeñeiros desde que se construíron os ferrocarrís por primeira vez", en contra do que sostén Adif.

"MÁIS PRUDENTE AGARDAR"

Despois daquilo, e ante a solicitude do xuíz, a plataforma solicitou que tres persoas máis sexan investigadas pola súa relación co sinistro. En concreto, queren que se interrogue como investigados a Manuel Besteiro Galindo, tamén director de seguridade na circulación de Adif; a Fernando Rebón Sartal, xerente da área de seguridade na circulación noroeste de Adif; e a José Antonio García Díez, xefe de inspección da xerencia de área de seguridade na circulación noroeste de Adif.

A nivel particular, unha das vítimas do accidente, Teresa Gómez-Limón, demandou ao xuíz que chame para comparecer na causa en calidade de investigados a varios cargos de Renfe, Adif e o Ministerio de Fomento.

Pola súa banda, o avogado que defende ao maquinista apuntou a Renfe no seu escrito para tratar de eliminar ou reducir a responsabilidade penal do seu cliente, Francisco Garzón Amo, que aquel día conducía despistado tras atender unha chamada telefónica do interventor. Así, o letrado Manuel Prieto reclamou que se requirise da operadora ferroviaria numerosa documentación, coa intención de evidenciar que non cumpriu con "as súas obrigacións de protección".

No seu auto deste 26 de xuño, o xuíz, ante as "múltiples" novas testificales e imputacións solicitadas, considera "máis prudente agardar" á resolución da Audiencia, pois "condiciona" o desenvolvemento da investigación.