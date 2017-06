Axentes da Unidade Ambiental de Intervención Rural (UMIR) da Policía Local de Vigo capturaron unha víbora de Seoane, unha especie de serpe "moi venenosa e perigosa", nunha vivenda de Bembrive, na cidade olívica.

Foto: Víbora Venenosa Vigo | Fonte: Europa Press

Tal e como informou a Policía Local, sobre as 13,30 horas deste luns os moradores dunha casa situada no Camiño Cerdeiros solicitaron a presenza policial porque localizaran unha serpe no acceso á vivenda, encima duns fetos.

Os axentes capturaron ao animal a man e devolvérona ao seu hábitat natural. Trátase dunha víbora que non se debe tocar e que non se adoita achar nos montes e campos vigueses, lembrou a Policía Local, que puntualizou que a pesar diso "hai bastantes" exemplares en Galicia e pediu prudencia se se localiza unha.