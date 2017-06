Gesvalt valora en 230 millóns á galega Xesol I+D+i, a primeira compañía de coche autónomo en España

A empresa de valoración e consultoría inmobiliaria Gesvalt taxou en máis de 230 millóns de euros a Xesol I+D+i, a primeira compañía de coche autónomo en España, o que permitirá a esta startup galega comezar a cotizar na Bolsa de Londres a final de ano, segundo anunciou a consultora nun comunicado.

Recurso de Xesol Innovation | Fonte: Europa Press

Trátase da primeira valoración dunha empresa deste tipo que se realiza en España. Ao non existir referencias próximas no ámbito da automoción intelixente e debido á innovación que supón o produto, a valoración de Xesol supuxo "todo un reto" para os profesionais de Gesvalt.

En concreto, a compañía sinalou que tivo que considerar o crecemento potencial e as expectativas depositadas en Xesol, a forte demanda destas empresas de nova creación e o valor engadido do núcleo do seu negocio.

Así mesmo, Gesvalt tivo en conta que os procesos de traballo nestas contornas en ocasións vanse establecendo "sobre a marcha" e requírese "proactividad de todos os partners involucrados".

Ademais, sinala que o transporte é "un sector crave para o desenvolvemento económico e social" e que a intelixencia artificial, a visión por computadora e a conectividade "cambiarán a noción que se ten do coche e o seu uso".

A director da área financeira de Advisory de Gesvalt e director do proxecto, Roberto Guiñales, explicou que valorar a Xesol I+D+i foi "todo un reto". "As startups son modelos de negocio diferentes aos tradicionais, polo que resultaba complicado contar con referencias e métricas", indicou.

Pola súa banda, o conselleiro delegado de Xesol, José Nogueira, destacou que a forma de traballo de Gesvalt "obriga á empresa a ter toda a documentación en orde e xustificada", o cal "é fundamental" para a súa empresa. "Axudáronnos a coñecernos mellor a nós mesmos e a establecer KPIs do noso plan de negocio, imprescindibles para designar o valor da compañía", celebrou.

"A súa independencia reflíctenos que a valoración final é unha cifra seria que temos como meta superar", asegurou Nogueira. A startup galega anunciou en xaneiro que a valoración de Gesvalt axudaríalle a comezar a cotizar na Bolsa de Londres, un obxectivo que prevé pór en marcha a finais de ano.