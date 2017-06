A Deputación de Lugo ratifica a concesión do Centro de Recría de Castro de Rei a unha empresa de Cospeito

O pleno da Deputación de Lugo, co voto favorable dos once deputados socialistas e a abstención do PP e do BNG, aprobou este martes a proposta de adxudicación da xestión e explotación do centro de recría Gayoso Castro, no Concello de Castro de Rei, á empresa Recría Castro SLU.

O asunto volveu á orde do día tras o pleno do mes de maio, logo de que outra empresa presentase un recurso contra a actual adxudicataria que, finalmente, resolveuse a favor de Recría Castro SLU.

O portavoz socialista, Álvaro Santos, concretou que a concesión sae "cunha tarifa de 2,39 euros por cabeza (de vacas de leite) e por día por utilización do servizo polos gandeiros", cun canon anual "de 5.000 euros, os dous primeiros anos, 20.000 o terceiro e o cuarto e despois 100.000 euros a partir dese cuarto ano". "Para iso, a adxudicataria deberá cumprir, non só eses condicionantes, senón tamén os recolleitos na documentación contractual", puntualizou.

A concesionaria terá que dotar ao centro "en función do nivel de ocupación de mobiliario, da maquinaria, medios materiais para a área de elaboración do leite, dous tanques de leite, catro termos eléctricos, varios distribuidores de leite, unha mesa de aceiro inoxidable, así como biberóns", desagregou Santos sobre este centro de recría público, "o primeiro de Galicia", no que se investiron "máis de trece millóns de euros".

Desde o PP, o alcalde de Begonte José Ulla, defendeu a abstención do seu grupo "por responsabilidade" e por "non entorpecer esta adxudicación", co obxectivo de que "máis antes que tarde se poña en marcha este centro de recría e o sector gandeiro de leite da provincia de Lugo benefíciese deste investimento millonario".

Tamén o portavoz do BNG, Xosé Ferreiro, dixo que a "vontade" dos nacionalistas era "facilitar a aprobación". "Pero tendo en conta que non asistimos á mesa de contratación, tamén nos imos a abster", resumiu.