O condutor que arroiou mortalmente a un motorista en Vilagarcía carecía de carné e deu positivo en drogas

A Garda Civil detivo como presunto autor dun delito de homicidio imprudente ao veciño de Vilagarcía de 25 anos que, ao redor da medianoite do luns, arroiou a un motorista na estrada PO-549, á altura de Bamio, causándolle a morte.

Segundo informaron fontes da investigación, o condutor do automóbil deu positivo en drogas e carecía de permiso de conducir tras perder todos os puntos.

A Garda Civil considera que foi o condutor do automóbil o que provocou o mortal accidente, ao realizar unha manobra irregular para acceder á vía, levándose por diante á motocicleta que pilotaba D.A.L., de 30 anos, tamén veciño de Vilagarcía. O detido xa quedou en liberdade e prestará declaración cando o xuíz o chame.

O suceso ocorreu pasadas as 23,20 horas na PO-548, á altura do cruzamento de O Campanario, en Bamio, Vilagarcía de Arousa. Ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros do Salnés, Policía Local de Vilagarcía, Protección Civil e unha ambulancia do 061.

Os servizos médicos conseguiron nun primeiro momento reanimar ao piloto da moto, que foi evacuado en estado moi grave ao hospital do Salnés, onde finalmente faleceu.