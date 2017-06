Shakira actuará en novembro en Bilbao, Madrid, A Coruña e Barcelona

Shakira dará catro concertos en España co seu Dorado World Tour, que comeza o 8 de novembro en Colonia (Alemaña) e que neste primeiro tramo anunciado percorrerá Europa e Estados Unidos ata o 10 de febreiro de 2018 nas Vegas.

SHAKIRA | Fonte: Europa Press

En España, as citas serán en Bilbao (17 de novembro, BEC), Madrid (19 de novembro, WiZink Center), A Coruña (23 de novembro, Coliseum) e Barcelona (25 de novembro, Palau Sant Jordi).

Este mesmo xoves 29 de xuño empezará ás 10,00 horas unha preventa na web da promotora www.livenation.es. A venda xeral comezará á mesma hora do venres 30 de xuño nas canles habituais.

"Grazas a todos por escoitar a miña música en tantos lugares ao redor do mundo. Teño moitas ganas de estar no escenario de novo cantando xunto con todos vostedes, todas as súas cancións favoritas e as miñas. Vai ser moi divertido! O camiño ao Dorado comeza agora!", recalca Shakira nun comunicado remitido a Europa Press.