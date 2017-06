Nova Pescanova reduce a dez os conselleiros tras cesar aos dous representantes da 'vella' Pescanova

Nova Pescanova reducirá a dez o número de conselleiros tras cesar aos dous representantes da 'vella' Pescanova, cuxa participación se reduciu do 20% ao 1,65% tras a ampliación de capital aprobada o pasado mes de abril co fin de fortalecer os recursos propios e asegurar o futuro da compañía.

Factoría de Pescanova | Fonte: Europa Press

Así o aprobou este martes a xunta xeral dos socios de Nova Pescanova, que decidiu cesar aos conselleiros da 'vella' Pescanova e Xestión de Participacións Ría de Vigo no órgano de dirección da pesqueira.

Os socios aprobaron ademais a separación das funcións de auditor externo e de asesor fiscal externo en dúas firmas distintas. Desta maneira, Ernst & Young continuará sendo asesor fiscal da empresa, mentres que a partir de agora KPMG realizará as funcións de auditoría externa.

Así mesmo, a xunta, celebrada este martes en Chapela (Redondela), aprobou as contas da sociedade correspondentes ao exercicio finalizado a 31 de decembro de 2016.

Nova Pescanova rexistrou un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 68 millóns de euros en 2016, practicamente o dobre que o do ano anterior, en liña coas previsións establecidas no Plan Estratéxico 2016-2020.

Así mesmo, a pesqueira elevou a súa facturación un 5,2% respecto de 2015, ata 1.060 millóns de euros, destacando as vendas de produtos do mar no cinco mercados estratéxicos para a empresa.

Entre os principais factores que explican a positiva evolución de Nova Pescanova destaca a posta en marcha en 2016 dun Plan Estratéxico ata 2020 que fixa, entre outros retos, cuadriplicar o Ebitda en catro anos, ata 139 millóns de euros; unha nova iniciativa comercial focalizando os esforzos no denominado Big 5 (España, Portugal, Francia, Italia e USA); a optimización de custos; a xestión dos procesos e a centralización de todas as filiais da organización nunha soa organización vertical.

Ademais, coa capitalización da compañía conseguiuse reducir en 2017 o 35% a débeda restructurada, que equivale a 344 millóns de euros a valor nominal e 138 millóns de euros a custo amortizado, e fortalecer os recursos propios. O capital social da empresa despois da ampliación alcanza os 144 millóns de euros.

"A compañía resolveu a delicada situación patrimonial e está a avanzar no camiño da tan esperada normalidade", resaltou o o presidente de Nova Pescanova, Jacobo González-Robatto.